Названы лучшие в области потребители электроэнергии
Шестой год подряд в Рязанской области проводится мероприятие, призванное отметить лучших энергопотребителей. Инициатива принадлежит ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания», входящего в Группу «РусГидро». Поддержка сбытовой деятельности, укрепление партнерских отношений с потребителями энергоресурсов и налаживание своевременной оплаты услуг - главные направления акции.
В этом году победители среди организаций и предприятий области традиционно определялись по важнейшим критериям: платежная дисциплина, своевременное исполнение договорных обязательств, подписание актов сверки, качество учета потребления электрической энергии. Почетное звание лауреата акции характеризует компанию, как ответственного и серьезного участника регионального рынка товаров и услуг, заслуживающего доверие партнеров. Этот статус по праву становится частью благоприятного имиджа предприятия.
Шестой год подряд в Рязанской области проводится мероприятие, призванное отметить лучших энергопотребителей.
В этом году в связи с введением режима повышенной готовности в целях нераспространения коронавирусной инфекции, региональный этап проводился в заочном формате.
По итогам 2019 года победителями стали 19 предприятий и организаций Рязанской области.
Теперь лауреаты регионального этапа будут претендентами на звание лучших в своей номинации на федеральном уровне.
Всероссийский проект «Надежный партнер» проводится АО «ЭСК РусГидро» и Ассоциацией «Надежный партнер», а также при поддержке Комитета Совета Федерации по экономической политике, Министерства экономического развития РФ, Ассоциации «НП «Совет рынка», правительства Рязанской области и Министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области.
КОНКРЕТНО
Самые надежные рязанские энергопотребители в 2019 году
Промышленные предприятия:
- Сасовское ДРСУ филиал АО «Рязаньавтодор»;
- ООО «Дорожная передвижная механизированная колонна «Кораблинская»;
- ОАО «Тяжпрессмаш»;
- ООО «МЕТКОМ»;
- ОАО «Завод точного литья».
Сельскохозяйственные предприятия:
- ООО «Рассвет - 1»;
- ООО «АГРО-С»;
- ООО «Ряжская МТС»;
- АО «ОКСКОЕ».
Непромышленные предприятия:
- ИП Дмитриева Наталья Викторовна;
- Клепиковское районное потребительское общество;
- ООО «Полимерэнергосбыт».
Предприятия, финансируемые из бюджета:
- ГАУ РО «Спортивная школа «Атлет»;
- Администрация муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области;
- Администрация муниципального образования - Ряжский муниципальный район Рязанской области;
- Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Михайловский техникум имени А. Мерзлова»;
- ГАУ РО «СШ ДС Олимпийский».
Предприятия ЖКХ:
- МКП «Теплотехника №2»;
- МКП «Водосток Спасского муниципального района».
ИСТОЧНИК KP.RU