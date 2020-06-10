Названы лучшие в области потребители электроэнергии

Шестой год подряд в Рязанской области проводится мероприятие, призванное отметить лучших энергопотребителей. Инициатива принадлежит ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания», входящего в Группу «РусГидро». Поддержка сбытовой деятельности, укрепление партнерских отношений с потребителями энергоресурсов и налаживание своевременной оплаты услуг - главные направления акции.

В этом году победители среди организаций и предприятий области традиционно определялись по важнейшим критериям: платежная дисциплина, своевременное исполнение договорных обязательств, подписание актов сверки, качество учета потребления электрической энергии. Почетное звание лауреата акции характеризует компанию, как ответственного и серьезного участника регионального рынка товаров и услуг, заслуживающего доверие партнеров. Этот статус по праву становится частью благоприятного имиджа предприятия.

Шестой год подряд в Рязанской области проводится мероприятие, призванное отметить лучших энергопотребителей.

В этом году в связи с введением режима повышенной готовности в целях нераспространения коронавирусной инфекции, региональный этап проводился в заочном формате.

По итогам 2019 года победителями стали 19 предприятий и организаций Рязанской области.

Теперь лауреаты регионального этапа будут претендентами на звание лучших в своей номинации на федеральном уровне.

Всероссийский проект «Надежный партнер» проводится АО «ЭСК РусГидро» и Ассоциацией «Надежный партнер», а также при поддержке Комитета Совета Федерации по экономической политике, Министерства экономического развития РФ, Ассоциации «НП «Совет рынка», правительства Рязанской области и Министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области.

КОНКРЕТНО

Самые надежные рязанские энергопотребители в 2019 году

Промышленные предприятия:

- Сасовское ДРСУ филиал АО «Рязаньавтодор»;

- ООО «Дорожная передвижная механизированная колонна «Кораблинская»;

- ОАО «Тяжпрессмаш»;

- ООО «МЕТКОМ»;

- ОАО «Завод точного литья».

Сельскохозяйственные предприятия:

- ООО «Рассвет - 1»;

- ООО «АГРО-С»;

- ООО «Ряжская МТС»;

- АО «ОКСКОЕ».

Непромышленные предприятия:

- ИП Дмитриева Наталья Викторовна;

- Клепиковское районное потребительское общество;

- ООО «Полимерэнергосбыт».

Предприятия, финансируемые из бюджета:

- ГАУ РО «Спортивная школа «Атлет»;

- Администрация муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области;

- Администрация муниципального образования - Ряжский муниципальный район Рязанской области;

- Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Михайловский техникум имени А. Мерзлова»;

- ГАУ РО «СШ ДС Олимпийский».

Предприятия ЖКХ:

- МКП «Теплотехника №2»;

- МКП «Водосток Спасского муниципального района».