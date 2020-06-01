«Единая Россия»: Региональные законы о «наливайках» уже приняты в 6 субъектах РФ

«Единая Россия» будет добиваться принятия аналогичных актов во всех субъектах РФ, несмотря на сопротивление со стороны участников рынка алкогольной продукции. Об этом ER.RU рассказал заместитель секретаря Генсовета партии, депутат Госдумы Александр Хинштейн, который подвел промежуточные итоги законодательного регулирования работы «наливаек» на региональном уровне.

Напомним, федеральный закон подразумевает запрет продажи алкоголя в барах и кафе, расположенных в многоквартирных домах, если площадь их залов обслуживания меньше 20 квадратных метров. При этом регионам дают право регулировать деятельность таких заведений: увеличивать их минимальную площадь или целиком запрещать их работу.

Региональные акты уже приняты в шести субъектах РФ. Первым из них стала Самарская область. «Принятые региональные законы устанавливают дополнительные требования и увеличивают минимальную площадь зоны обслуживания «наливаек». Где-то это 25 квадратных метров, как, например, в Белгородской области, в остальных регионах — преимущественно 50 «квадратов», — сообщил Александр Хинштейн.

В частности, норма об увеличении площади таких заведений в ближайшее время планируется к принятию в 17 субъектах РФ. В ряде регионов законы уже прошли первое чтение, а где-то — только готовятся к рассмотрению. «И здесь большинство коллег также планируют установить «отсечку» в 50 квадратных метров», — уточнил парламентарий.

Кроме того, по его словам, есть регионы, где вводится дифференциация между городскими и сельскими территориями. В отдельных субъектах РФ планируется принятие законов о полном запрете «наливаек» в многоквартирных жилых домах.

«Очевидно, этот закон крайне важен для людей. Неслучайно, что за столь короткий срок со дня вступления федерального закона в силу такая большая работа в регионах уже проделана. Все это полностью соотносится с целями, которые мы ставили перед принятием закона, поскольку понимали, что каждый регион должен исходить из специфики территории», — отметил Александр Хинштейн.

При этом нередко законодательные инициативы на местах сталкиваются с сопротивлением со стороны алкогольного «лобби», которое не заинтересовано в регулировании этого рынка, констатировал депутат. «Для них это серьезный источник дохода, и все вопросы, связанные с моралью, интересами общества, безопасностью людей отходят на второй план. Тем не менее, «Единая Россия» в лице депутатов фракций в региональных парламентах по всей стране будет добиваться принятия таких региональных актов», — подчеркнул он.

В свою очередь координатор проекта «Единой России» «Народный контроль» Анна Кувычко сообщила, что по мере выхода из режима самоизоляции и снятия ограничительных мер в субъектах РФ активисты проекта проверят исполнение федерального закона, региональных актов и наличие у предпринимателей сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота алкогольной продукции.

В Рязанской области в число разработчиков регионального закона вошла депутат законодательного собрания, руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Татьяна Панфилова.

«На ближайшем заседании регионального парламента, которое пройдет 10 июня, депутаты рассмотрят законопроект, который ограничивает работу баров и кафе, расположенных в жилых домах. Предлагается запретить работу таких заведений в случае, если их площадь менее 50 квадратных метров», — рассказала Татьяна Панфилова.

По словам парламентария, новый закон позволит защитить право граждан на тишину в местах их проживания.

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