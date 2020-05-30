2020-05-30T01:32:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 30 мая: 3358 человек заразились, 74 теста - на подтверждении

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Рязани и Рязанской области на 30 мая 2020 года. Информация обновляется
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Валерий Емец стал первым рязанским министром, заболевшим COVID-19.Валерий Емец стал первым рязанским министром, заболевшим COVID-19.
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«Комсомолка» продолжает вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области. Публикуем актуальную статистику и рассказываем о самых важных событиях.

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По данным на 1.00 30 мая в регионе зарегистрировано 3358 случаев COVID-19. Еще 74 положительных теста находятся на подтверждении в Роспортебнадзоре.

Таким образом, совокупно с начала пандемии известно о 3432 случаях заражения.

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По состоянию на 30 мая переболели коронавирусной инфекцией 941 человека. За минувшие сутки выписаны 34 пациента.

В лечебных учреждениях продолжают находиться 275 инфицированных. Состояние 110 из них врачи оценивают как удовлетворительное, 147 – как средней степени тяжести. В тяжелом состоянии 18 человек, из них 12 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Остальные переносят заболевание в легкой форме – на домашнем карантине.

Летальных исходов, если верить официальным данным, восемь. Однако сюда не включают тех людей, у кого диагностировали коронавирус, но причиной смерти признали не его.

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К примеру, 29 мая стало известно, что несколько дней назад в БСМП с подтвержденным диагнозом COVID-19, скончался 60-летний мужчина.

«Пациент был болен двусторонним воспалением легких, 10 дней провел на аппарате ИВЛ. Несмотря на проводимое лечение и усилия врачей, спасти мужчину не удалось. Окончательно причина смерти будет установлена после проведения гистологического исследования» - говорится в сообщении.

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Также 29 мая стало известно, что коронавирусной инфекцией заболел министр труда и социальной защиты Рязанской области Валерий Емец.

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Позитивные новости, пришедшие 29 мая, касаются снятия в регионе с 1 июня ряда ограничений. О чем на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» сообщил губернатор Николай Любимов. Подробнее по ссылке.

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Распоряжение вступит в силу в понедельник,1 июня (подробности).

География пандемии: где выявили коронавирус в Рязанской области на 29 мая

До четырех населенных пунктов пандемия добралась впервые. В Рязани за сутки прибавилось 34 заболевших (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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