2020-06-11T17:02:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 11 июня: 4287 человека заразились, 58 теста - на подтверждении

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Рязани и Рязанской области на 11 июня 2020 года. Информация обновляется
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Фото: Алексей БУЛАТОВ.Фото: Алексей БУЛАТОВ.
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«Комсомолка» продолжает вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области. Публикуем актуальную статистику и рассказываем о самых важных событиях.

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11 июня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обновил данные по Рязанской области.

Сообщается, что за сутки в регионе выявлено 59 новых случаев. С начала пандемии заболевание подтвердилось у 4287 человек. Еще 58 положительных первичных тестов находятся на подтверждении в лаборатории Роспотребнадзора – вместе с ними под контролем врачей находится 4345 человек.

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К сожалению, увеличилось количество смертей – плюс один житель. Таким образом, с начала пандемии от COVID-19 в Рязанской области скончались 11 человек.

Подчеркнем, что одиннадцать - это именно те жители региона, у которых коронавирус стал непосредственной причиной смерти. Рязанцев с положительным тестом на COVID-19, умерших от других заболеваний – больше.

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По словам министра здравоохранения Рязанской области Андрея Прилуцкого, на сегодняшний день возобновил работу перинатальный центр. К приему плановых пациентов приступили в больнице имени Семашко, больницах №11 и №10, областной больнице и кардиологическом диспансере. В онкологическом диспансере помимо химиотерапии начинают проведение плановых операций. Обеспечено строгое соблюдение всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Поликлиники для посещения будут открыты позже, при дальнейшем улучшении обстановки по заболеваемости COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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