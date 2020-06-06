2020-06-05T23:09:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 6 июня: 3872 человек заразился, 68 тестов - на подтверждении

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Рязани и Рязанской области на 6 июня 2020 года. Информация обновляется
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За сутки в Рязанской области выздоровели 113 человек.За сутки в Рязанской области выздоровели 113 человек.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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«Комсомолка» продолжает вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области. Публикуем актуальную статистику и рассказываем о самых важных событиях.

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По состоянию на 6 июня 01:00 в Рязанской области официально зарегистрированы 3872 случая заражения коронавирусной инфекцией. Еще 68 человек за минувшие сутки также сдали положительный тест на COVID-19, но их диагноз еще требует подтверждения Роспотребнадзором.

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Из 68 выявленных положительных тестов, 23 зараженных оказались в Рязани. За пределами областного центра самый заметный прирост произошел в Чучковском и Клепиковском районах - по 5 новых заболевших.

Впервые заболевания диагностировали в трех населенных пунктах: Озерный (Касимовский район), Ершовские Выселки (Клепиковский район) и Соха (Старожиловский район) - более подробно ознакомиться со статистикой по коронавирусу в районах Рязанской области.

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В больницах Рязанской области находятся 346 пациентов с коронавирусной инфекцией. Среди них 12 детей, сообщили в оперативной группе при региональном правительстве.

Состояние 25 человек медики оценивают как тяжелое, 12 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение на дому под постоянным наблюдением врачей.

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Опубликованы данные о поправившихся от COVID-19 пациентах. За сутки их количество составило 113 человек. 26 из них проходили стационарное лечение.

Всего с начала пандемии в Рязанской области количество выздоровевших достигло 1431 человек. Сюда входят люди, лечившиеся в домашних условиях, а также на базе стационаров.

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Опергруппа правительства Рязанской области сообщила, что стало известно о смерти 60-летней пациентки одной из рязанских больниц. У женщины был положительный тест на коронавирус.

При этом врачи отметили, что она имела сопутствующие заболевания, дважды подключалась к аппарату ИВЛ и в общей сложности провела в отделении реанимации 27 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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