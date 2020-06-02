Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 2 июня: 3583 человека заразились, 72 теста - на подтверждении

«Комсомолка» продолжает вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области. Публикуем актуальную статистику и рассказываем о самых важных событиях.

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К 01.00 2 июня 30 мая 10:30 в регионе зарегистрирован 3581 случай заболевания коронавирусной инфекцией. На подтверждении регионального Роспотребнадзора находятся 72 положительных теста по результатам первичных исследований.

По информации опергруппы 10042 человека прибыли из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, контактировали с больными и подозрительными на заболевание. Под наблюдением медиков к 01.00 2 июня находятся 1907 рязанцев, а 8135 его уже прошли, они обследованы и здоровы.

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К 01.00 2 июня из стационаров за истекшие сутки выписаны еще 39 экс-пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию.Таким образом, с начала пандемии в регионе общее количество выздоровевших и выписанных из больниц и поликлиник рязанцев с коронавирусом достигло 1069 человек.

В лечебных учреждениях к 01.00 2 июня находятся на лечении 307 пациентов с COVID-19, в том числе 12 детей. Медики утверждают, что 177 из них – средней степени тяжести, состояние сто трех человек - удовлетворительное. Но 27 пациентов находятся в тяжелом состоянии, причем 15 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Летальных исходов, если верить официальным данным, восемь. Однако сюда не включают тех людей, у кого диагностировали коронавирус, но причиной смерти признали сопутствующие заболевания.

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К 01.00 2 июня большинство новых положительных тестов за сутки сдали в Рязани – 47. За пределами областного центра самый серьезный прирост произошел в городе Сасово – еще шесть заболевших. В селе Якимовка Рязанского района COVID-19 выявили впервые. Наиболее подробные официальные данные по муниципальным образованиям можно узнать здесь.

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В рязанской Областной клинической больнице приступили к тестированию на антитела к коронавирусной инфекции. Проверяют пока только медиков на передовой: по сообщению минздрава, первыми сдали кровь те, кто работал в «красной зоне» в конце апреля. Кроме того, исследование провели для медперсонала поликлиники, выезжавшего к пациентам для забора мазков.

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С 1 июня обязательную социальную дистанцию между людьми правительство Рязанской области увеличило с 1 метра до полутора. Власти предписывают соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, общественном транспорте, а также при прогулках, которые с началом лета официально допускаются в компании максимум еще одного человека. Исключение составляет только такси.