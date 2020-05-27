2020-05-27T15:22:45+03:00
Общество

Место, где начинается дом

В Рязани благоустраивают дворовые территории
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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Всегда приятно, возвращаясь после насыщенного рабочего дня, пройтись по тихому вечернему дворику. Дети на площадке, бабушки на лавочках, легкий аромат цветов, белоснежные бордюры и ровненькие тротуары – в таком дворе уже чувствуешь, что ты дома. Благодаря национальному проекту «Формирование комфортной городской среды», таких, подомашнему уютных, двориков в Рязани с каждым годом становится все больше.

РЯЗАНЬ СТАНОВИТСЯ КРАШЕ

Этой весной пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в жизнь рязанцев. Однако, несмотря ни на что, город продолжает жить своей жизнью и преображаться: ремонтируются дороги, клумбы уже готовы расцвести, а городские скульптуры сияют в солнечных лучах. Полным ходом идет благоустройство и во дворах многоквартирных домов.

В этом году в Рязани планируют благоустроить 14 дворовых территорий. Причем впервые ремонт будет проходить не только в самих дворах – в порядок приведут и проезды к ним. Такое решение городские чиновники приняли еще осенью. Тогда, во время рабочих встреч с сотрудниками администрации, местные жители отмечали, что благоустраивать проезды – также необходимо. Как и дворы, они должны быть удобными, красивыми и безопасными. Чиновники к людям прислушались.

Фото: администрация Рязани.

Фото: администрация Рязани.

Несмотря на то, что сезон еще только начинается, ремонт уже вовсю ведется. Задача подрядчиков – сделать быстро, качественно и надолго. Принимать работы будет специальная комиссия, которая также будет учитывать и мнение жильцов.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

21 мая глава администрации Рязани Елена Сорокина лично осмотрела ход работ на двух территориях: у дома №8 по улице Предзаводской и у дома №17 по улице Быстрецкой. В объезде городских дворов также приняли участие начальник управления энергетики и ЖКХ Дмитрий Кожин, депутаты, представители ТСЖ и подрядных организаций.

21 мая глава администрации Рязани Елена Сорокина лично осмотрела ход работ на двух территориях.

21 мая глава администрации Рязани Елена Сорокина лично осмотрела ход работ на двух территориях.

На этих объектах ремонт находится на финальном этапе – свыше 90% поставленных задач уже выполнено. Сейчас во дворе на Быстрецкой красуется новый, ровный асфальт, тротуарная плитка радует глаз, аккуратно оформлены парковочные места. В настоящее время подрядчик занимается монтажом детской площадки и озеленением территории. Никаких претензий по этому двору ни у жителей, ни у представителей администрации не возникло. А вот к подрядчику второго объекта вопросы были…

Здесь тоже уложили новый асфальт, сделали места для парковки автомобилей, высадили растения возле домов и начали устанавливать детскую площадку. Однако во время осмотра выполненных работ жильцы обратили внимание на недочеты асфальтового покрытия. И чиновники с ними согласились.

– На Предзаводской, к сожалению, есть проблемы, – рассказала Елена Сорокина. – Здесь ремонт также находится на завершающей стадии, однако проезжая часть двора заасфальтирована некачественно, и жители этим справедливо недовольны. Такие работы мы, конечно, не примем. Я указала подрядчику на необходимость в кратчайшие сроки устранить недостатки и впредь относиться к своей работе ответственнее.

Как отметила глава администрации, в целом на сегодняшний день все работы во дворах областного центра ведутся в плановом порядке – сроки соблюдаются, а качество находится под пристальным контролем. И пусть без недочетов пока не всегда получается – главное, что они непременно выявляются и оперативно устраняются.

Несомненно, благоустройство дворовых территорий – важная часть работы, направленной на улучшение качества жизни рязанцев. Ведь когда тебя окружает чистота и порядок, хочется поддерживать и преумножать эту красоту, помогая своему городу быть местом, где живут счастливые люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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