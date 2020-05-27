Место, где начинается дом

Всегда приятно, возвращаясь после насыщенного рабочего дня, пройтись по тихому вечернему дворику. Дети на площадке, бабушки на лавочках, легкий аромат цветов, белоснежные бордюры и ровненькие тротуары – в таком дворе уже чувствуешь, что ты дома. Благодаря национальному проекту «Формирование комфортной городской среды», таких, подомашнему уютных, двориков в Рязани с каждым годом становится все больше.

РЯЗАНЬ СТАНОВИТСЯ КРАШЕ

Этой весной пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в жизнь рязанцев. Однако, несмотря ни на что, город продолжает жить своей жизнью и преображаться: ремонтируются дороги, клумбы уже готовы расцвести, а городские скульптуры сияют в солнечных лучах. Полным ходом идет благоустройство и во дворах многоквартирных домов.

В этом году в Рязани планируют благоустроить 14 дворовых территорий. Причем впервые ремонт будет проходить не только в самих дворах – в порядок приведут и проезды к ним. Такое решение городские чиновники приняли еще осенью. Тогда, во время рабочих встреч с сотрудниками администрации, местные жители отмечали, что благоустраивать проезды – также необходимо. Как и дворы, они должны быть удобными, красивыми и безопасными. Чиновники к людям прислушались.

Фото: администрация Рязани.

Несмотря на то, что сезон еще только начинается, ремонт уже вовсю ведется. Задача подрядчиков – сделать быстро, качественно и надолго. Принимать работы будет специальная комиссия, которая также будет учитывать и мнение жильцов.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

21 мая глава администрации Рязани Елена Сорокина лично осмотрела ход работ на двух территориях: у дома №8 по улице Предзаводской и у дома №17 по улице Быстрецкой. В объезде городских дворов также приняли участие начальник управления энергетики и ЖКХ Дмитрий Кожин, депутаты, представители ТСЖ и подрядных организаций.

21 мая глава администрации Рязани Елена Сорокина лично осмотрела ход работ на двух территориях.

На этих объектах ремонт находится на финальном этапе – свыше 90% поставленных задач уже выполнено. Сейчас во дворе на Быстрецкой красуется новый, ровный асфальт, тротуарная плитка радует глаз, аккуратно оформлены парковочные места. В настоящее время подрядчик занимается монтажом детской площадки и озеленением территории. Никаких претензий по этому двору ни у жителей, ни у представителей администрации не возникло. А вот к подрядчику второго объекта вопросы были…

Здесь тоже уложили новый асфальт, сделали места для парковки автомобилей, высадили растения возле домов и начали устанавливать детскую площадку. Однако во время осмотра выполненных работ жильцы обратили внимание на недочеты асфальтового покрытия. И чиновники с ними согласились.

– На Предзаводской, к сожалению, есть проблемы, – рассказала Елена Сорокина. – Здесь ремонт также находится на завершающей стадии, однако проезжая часть двора заасфальтирована некачественно, и жители этим справедливо недовольны. Такие работы мы, конечно, не примем. Я указала подрядчику на необходимость в кратчайшие сроки устранить недостатки и впредь относиться к своей работе ответственнее.

Как отметила глава администрации, в целом на сегодняшний день все работы во дворах областного центра ведутся в плановом порядке – сроки соблюдаются, а качество находится под пристальным контролем. И пусть без недочетов пока не всегда получается – главное, что они непременно выявляются и оперативно устраняются.

Несомненно, благоустройство дворовых территорий – важная часть работы, направленной на улучшение качества жизни рязанцев. Ведь когда тебя окружает чистота и порядок, хочется поддерживать и преумножать эту красоту, помогая своему городу быть местом, где живут счастливые люди.