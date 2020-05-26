В один день Рязань встретила сразу три праздника

Уникальный день 24 мая 2020 года войдет в историю своим удивительным тройным совпадением важнейших дат. В последнее майское воскресенье газета отметила свой без пяти лет вековой юбилей, поздравила читателей с Днем славянской письменности и культуры, а также с одним из главных мусульманских праздников Ураза-байрам, отмечаемым по случаю окончания поста в месяц Рамадан.

Эти важные события для народов нашей страны веками связаны с родной культурой. Они сближают людей своей светлой силой и духовной значимостью. Наша страна по праву гордится тем, что россияне разных национальностей и разных вероисповеданий уважают историю, традиции и обычаи друг друга. Не являются исключением и жители Рязани и области.

РАДИ СОХРАНЕНИЯ РОДНОГО ЯЗЫКА

Традиционные торжества по случаю Дня славянской письменности и культуры прошли в Рязанском государственном университете имени С. А. Есенина. Виталий Лаврентьев, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка и методики его преподавания, рассказал, как встречают праздник студенты и преподаватели:

- Отмечать День славянской письменности и культуры стало в РГУ имени С.А. Есенина доброй традицией. С конца 80-х годов ХХ века на факультете русской филологии и национальной культуры в конце мая проходят научные конференции, олимпиады, конкурсы, концерты. Праздник объединяет тех, кому небезразлична судьба русского языка и русской культуры. И это нетолько российские педагоги и студенты.

В мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти святых Кирилла и Мефодия, давших начало письменности славян, принимают активное участие студенты из разных стран ближнего и дальнего зарубежья, не только православные, но и представители других конфессий. Они с интересом знакомятся с историей русского языка и культуры, читают стихи Пушкина, Лермонтова, Есенина, поют русские народные песни и романсы.

Этот праздник является символом единения народов, дает возможность обратить внимание на важность сохранения русского языка, упрочения его позиций в современном многополярном мире. В этом году по объективным причинам все мероприятия проходят в дистанционном формате».

ПРАЗДНИК В БЕЗОПАСНОМ ФОРМАТЕ

В воскресенье, 24 мая 2020 года, мусульмане отпраздновали один из двух самых больших праздников ислама - Праздник разговения - Ураза-байрам - Ид аль-Фитр. В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией широкомасштабные праздничные мероприятия были отменены. Ограниченное количество верующих - около 30 человек собрались в молельном доме города Ря-зани в Дягилеве, выполняющем функции городской мечети. Перед началом мероприятия, были предприняты меры инфекционной безопасности. На входе в молельный дом у прихожан проверяли температуру тела, предлагали продезинфицировать руки и надеть медицинскую маску.

Единоверцев поздравил глава Духовного управления мусульман Рязанской области (ДУМ РО), имам-мухтасиб Рашид-хазрат Бултачеев. Он зачитал обращение муфтия шейха Равиля Гайнутдина, поздравил всех мусульман, передал поздравления от исламских организаций соседних областей и других регионов России, поблагодарил правительство Рязанской области за помощь в проведении мероприятия.

Праздничные намазы с ограниченным количеством верующих также прошли в мечетях города Касимова, села Подлипки Касимовского района, села Бастаново Сасовского района, в молельном доме города Михайлова.

Рязанская «Комсомолка» поздравляет своих читателей всех возрастов и национальностей с важными для каждого праздниками и желает здоровья, мира и благополучия!

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