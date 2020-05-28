Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 28 мая: 3206 человек заразились, 77 анализ - на подтверждении

«Комсомолка» продолжает вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области на 28 мая 2020 года. Публикуем актуальную статистику и рассказываем о самых важных событиях.

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Если верить официальной статистике, то уровень заболеваемости снижается. За сутки на подтверждение Роспотребнадзора отправили 77 новых положительных тестов на COVID-19 – это минимальное значение с 6 мая.

Подтвержден диагноз у 81 человека, их тесты на коронавирус уже и ранее оказывались положительными - Роспотребнадзор подтвердил этот факт. Таким образом, официально в Рязанской области с начала пандемии зарегистрировано 3206 случаев заражения коронавирусной инфекцией, а вместе с «условными» - 3283. Из статистики, напомним, не исключают выздоровевших и умерших.

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27 мая стало известно о смерти 62-летнего пациента одной из рязанских больниц, у которого был положительный тест на коронавирус. Пациент имел сопутствующие заболевания. Несмотря на проводимое лечение и усилия врачей, спасти мужчину не удалось.

Пока говорить о том, что он умер от коронавирусной инфекции преждевременно - окончательная причина смерти будет установлена после проведения патологоанатомического и гистологического исследований.

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По состоянию на 01.00 28 мая в регионе общее количество выздоровевших и выписанных пациентов с коронавирусом достигло 850 человек. При этом большинство из них проходили стационарное лечение. Оперативная рабочая группа правительства Рязанской области сообщила о том, что 27 мая из лечебных учреждений выписались 25 теперь уже бывших пациентов с коронавирусом.

К 01.00 28 мая стало известно, что положительным оказался тест на COVID-19 у 17-дневного младенца. Результаты анализа находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре. Общее число заболевших детей возросло до 333.

В лидерах по количеству заболевших по-прежнему находится возрастная группа от 46 до 64 лет – 1203 человека (смотреть полную статистику по возрасту).

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За пределами областного центра первым по приросту заболевших стал Сапожок: 7 человек за сутки и 15 в совокупности. Для Спасского района Роспотребнадзор представил слегка искаженную выкладку, обозначив прирост +3, хотя среди населенных пунктов только в одной лишь Павловке прибавилось 2 человека.

Несколько точек появились на карте пандемии впервые: Кисьва (Пронский район), Жокино (Захаровский район), Кадом. Полная статистика распространения коронавируса в Рязанской области такова.

В целом к 01.00 28 мая было выявлено 50412 граждан, прибывших в рязанские муниципалитеты из других регионов, в том числе из зарубежных стран. В настоящее время на контроле в муниципальных образованиях находятся 2838 иногородних жителей.

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А вот настоящих героев борьбы с заразой, сотрудников станции скорой медицинской помощи из Рязани, заявивших в прямом эфире федерального телеканала об отсутствии «путинских» выплат, теперь вызывают на допросы в правоохранительные органы.

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