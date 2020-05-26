Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 26 мая: 3040 человек заразились, 85 анализов - на подтверждении

«Комсомолка» продолжает вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области на 26 мая 2020 года. Публикуем актуальную статистику и рассказываем о самых важных событиях.

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По последней информации на 26 мая 07:00 в Рязани и области число официально зарегистрированных случаев заболевания превысило 3000 и достигло 3040. За сутки диагноз подтвердился у 87 пациентов. Положительными оказались тесты на COVID-19 еще у 85 человек. Вместе с ними с начала пандемии известно о 3125 заражениях новым коронавирусом.

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Во всероссийском рейтинге по количеству зараженных Рязанская область находится на 13 месте. Среди регионов ЦФО, которые находятся выше Рязани, исключая Москву и Подмосковье, - Калужская область занимает 9 место, Тульская область - 11 место и Брянская область - 12 место. Причем у брянчан на 3057 зараженных – 31 смертельный случай конкретно от коронавируса, выздоровели 1581 человек. Для сравнения в Рязанской области считается, что от коронавируса умерли 7 человек, а выздоровели всего 638.

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Согласно последним данным, из 3135 случаев заражения, считая условно подтвержденные, 1630 выявили в Рязани. В Пронске положительными оказались тесты на COVID-19 еще у восьми человек, в поселке Александро-Невский и Чучковском районе – у пяти. Интересно, что почти все муниципалитеты-лидеры по заболеваемости (кроме Рязани) в официальной статистике* остались «при своих». В трех населенных пунктах впервые обнаружили заболевших: Бражкино (Рыбновский район), Малахово (Клепиковский район) и Добрый Сот (Спасский район).

Напомним, из числа выявленных случаев не исключают выздоровевших и умерших. Приводим полный список районов и населенных пунктов, где обнаруживали COVID-19.

*Статистика озвучена органами власти, поэтому за достоверность цифр ввиду невозможности их проверить редакция ответственности не несет.

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Ну и о хорошем. В Рязанской области могут начать открывать дежурные группы в детских садах. Приступить к этой работе планируется уже с 1 июня. Предложение должен согласовать оперативный штаб при региональном правительстве. По словам губернатора Любимова, дежурные группы будут работать в особом режиме, согласно установленным санитарным требованиям, исходя из эпидемиологической обстановки (читать подробнее).

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