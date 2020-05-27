Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 27 мая: 3125 человек заразились, 81 анализ - на подтверждении

«Комсомолка» продолжает вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области на 27 мая 2020 года. Публикуем актуальную статистику и рассказываем о самых важных событиях.

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По последней информации на 27 мая, в Рязанской области коронавирусную инфекцию по результатам первичных исследований выявили еще у 81 человека. Их анализы отправили для повторной проверки в лабораторию Роспотребнадзора.

У 85 пациентов с положительным тестом на COVID-19 за минувшие сутки диагноз подтвердился, и после этого официально зарегистрированных случаев заражения с начала пандемии стало 3125. С учетом условно подтвержденных это число достигло 3206.

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26 мая впервые с момента начала пандемии в Рязанской области выявили больных коронавирусом меньше, чем выписали из больниц.

По информации опергруппы, за сутки из лечебных учреждений выписано 86 человек. Таким образом, выздоровевших от коронавирусной инфекции и выписанных пациентов стало 788.

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Количество заболевших детей возросло до 333 человек. Также стало известно, что положительный тест на COVID-19, сдал ребенок 17-дневный ребенок. Результаты находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре.

В лидерах по количеству заболевших по-прежнему находится возрастная группа от 46 до 64 лет – 1203 человека.

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26 мая пандемия добралась еще до четырех населенных пунктов: Александрово (Рязанский район), Снохино (Клепиковкий район), Иванково (Спасский район), Казначеевка (Милославский район). В Рязани за сутки выявили 41 человека с положительными тестами на COVID-19, в Спасском районе – восемь человек.

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Тем временем стало известно о начале подготовки к открытию рязанских детских садов. Такая информация была озвучена во время видеосовещания с участием заместителя главы горадминистрации Надежду Штевниной. Она обсудила с коллегами из управления образования и молодежной политики ряд организационных вопросов.

Начать принимать детей планируется поэтапно - сообразно снятию ограничений. Прежде чем открывать дежурные группы, а приступить к этой работе планируется уже с 1 июня, в детсадах проведут генеральную уборку с использованием специальных моющих и дезинфицирующих средств, одобренных Роспотребнадзором. Обработают помещения, игрушки, инвентарь, посуду, прилегающую территорию.

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