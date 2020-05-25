Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 25 мая: 2953 человека заразились, 87 анализов - на подтверждении

«Комсомолка» продолжает вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области на 25 мая 2020 года. Публикуем актуальную статистику и рассказываем о самых важных событиях.

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По состоянию на 01.00 25 мая в регионе выявлено еще 88 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Стало быть, с начала пандемии вирус COVID-19 подтвердился у 2953 жителей региона. Еще 87 положительных тестов находятся на подтверждении регионального Роспотребнадзора. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 3040 человек.

В Рязанской области среди заболевших коронавирусом дети составляют примерно 10 процентов. Более подробно:

- дети – 313 человек (3 недели; двое по 1; двое по 3; 8; двое по 9 месяцев; двадцать шесть по 1 году; одиннадцать по 2; тринадцать по 3; двенадцать по 4; двадцать по 5; тринадцать по 6; восемнадцать по 7; двадцать восемь по 8; четырнадцать по 9; шестнадцать по 10; двадцать два по 11; двадцать три по 12 лет; четырнадцать по 13; шестнадцать по 14; двадцать два по 15; девятнадцать по 16; восемнадцать по 17 лет);

- от 18 до 45 лет – 1058 человек;

- от 46 до 64 лет – 1121 человек;

- от 65 до 80 лет – 369 человек;

- старше 80 лет – 92 человека.

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По состоянию на 01.00 25 мая из зарегистрированных 3040 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 чуть более половины,1595, живут в областном центре. В Московском районе – 563 (+9 за сутки) человека. В Железнодорожном на двести меньше - 363 (+18). В Октябрьском районе заболели COVID-19 408 (+5) человек. В Советском округе зафиксирован 261 (+ 4) случай заражения коронавирусной инфекцией.

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Появились обновленные данные и о географии распространения коронавирусной инфекции в Рязанской области. Самое характерное явление, о котором говорит официальная статистика: коронавирус выявляют в последнее время чаще всего на окраинах региона и в глубинке. В Змеевке Милославского района выявили COVID-19 сразу у четверых, на карте распространения вируса появились Шеметово Чучковского района и Зимарово Александро-Невского; а всего добавилось 10 населенных пунктов. По состоянию за истекшие сутки «рекордсмены» по росту заболеваемости среди районов Сараевский (+6) и Милославский (+5). Посмотреть полную статистику можно здесь.

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В целом на 01.00 25 мая было выявлено 50027 граждан, прибывших в рязанские муниципалитеты из других регионов, в том числе из зарубежных стран. В настоящее время на контроле находятся 2733 иногородних жителя. Все они до истечения срока карантина пребывают в самоизоляции или в обсервациях. При этом 2173 человека его уже завершили, они здоровы.

По состоянию на 01.00 25 мая поступила информация о 9083 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, контактных с больными и подозрительными на заболевание. Медики наблюдают за 2286 рязанцами. 6797 жителей региона его уже прошли, они обследованы и здоровы.