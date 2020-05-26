Почему не все рязанские медики, работающие с больными COVID­-19, получили «президентские» надбавки?

В минувшую пятницу, 22 мая, глава региона Николай Любимов провел видеосовещание с руководителями рязанских больниц, на котором в частности обсуждалась тема невыплаты части медперсонала обещанных президентом РФ премиальных за работу с больными коронавирусом.

Совещание прошло на фоне череды скандалов в связи с обращениями медицинских работников, не получивших в полном объеме анонсированные главой государства выплаты. Сигналы об этом поступили из учреждений здравоохранения Рязани, Спасского, Касимовского, Сасовского, Клепиковского и Шиловского районов.

ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА

Еще 14 мая в рязанском министерстве здравоохранения сообщили, что на стимулирующие выплаты регион получил из федерального центра около 90 миллионов рублей. При этом не уточнив, назначается эта сумма на весь период пандемии или же только для выплат за апрель. Также в минздраве подчеркнули, что «все, кому положены надбавки, должны получить их не позднее 15 мая». Уточнив, что выплаты будут производиться «в соответствии с занимаемой должностью за фактически отработанное время». И к назначенной дате в ведомстве отчитались, что выплатили медикам премиальные на общую сумму 48 миллионов 600 тысяч рублей. А уже 18 мая была опубликована официальная информация, что в связи «с изменениями в нормативных документах» медработникам дополнительно заплатили еще 32 миллиона 300 тысяч рублей. Таким образом, сложив две эти суммы, мы понимаем, что в общей сложности за апрель на стимулирующие выплаты медикам было израсходовано 80 миллионов 900 тысяч рублей. А это значит, что из выделенных на эти цели Москвой денег осталось еще примерно 9 миллионов рублей. Учитывая, что до сих пор не все медработники получили выплаты в полном объеме, возникает вопрос, хватит ли на эти нужды остатка из федерального транша?

УПРАВЛЕНИЕ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

В самом ведомстве цифры предпочитают не комментировать. Лишь от регионального министра здравоохранения Андрея Прилуцкого прозвучало публичное объяснение, что изначально выплаты были рассчитаны медикам с учетом фактического времени работы с заболевшими COVID-19. И что все было согласовано с профсоюзами и главными врачами учреждений здравоохранения.

- Мы специально проводили селекторное совещание с руководителями наших больниц, мы подключили к выплатам наши профсоюзные организации. Все обращения о невыплатах, которые будут поступать к нам, рассмотрят индивидуально, - заявил чиновник 16 мая.

Поскольку официально о том, что выделенных федеральным центром на поощрение медиков денег не хватает, нам не сообщают, будем исходить из того, что средств достаточно. Но тогда получается, что система менеджмента, выстроенная в рязанском минздраве, далека от эффективности. Иначе как объяснить, что даже после всех разъяснений правительства РФ и жестких высказываний на эту тему президента РФ, региональное ведомство до конца так и не справилось с поставленной задачей. Хотя, казалось бы, что может быть проще: составить корректные списки медиков и распределить среди них выделенные деньги? Напротив, людям сообщают, что будут разбираться с каждым случаем невыплаты индивидуально. Вместо отлаженной системы вечное ручное управление.

КСТАТИ

По словам Николая Любимова, к 15 мая стимулирующие деньги получили почти 3 тысячи работников медицинских учреждений Рязани и области, а после внесения изменений в 484-е постановление правительства РФ медработникам и бригадам скорой медицинской помощи сделали перерасчет. При этом, по словам губернатора, общая сумма выплат за апрель составила более 77 миллионов 306 тысяч рублей, а это на 3,6 миллиона меньше, чем ранее озвучил региональный минздрав.

Федеральные стимулирующие выплаты не единственная мера поощрения медработников. Так, на региональном уровне из областного резервного фонда дополнительно на эти цели выделили 28,7 миллиона рублей, которые уже получили 2500 рязанских медиков.

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