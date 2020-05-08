2020-05-08T00:43:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 8 мая: 1396 человек заражены, 79 - на подтверждении

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Рязани и Рязанской области на 8 мая 2020 года. Информация обновляется
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Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 8 мая.Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 8 мая.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Мы продолжаем вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области на 8 мая 2020 года. Оперативная группа по борьбе с распространением COVID-19 дает последние данные статистики по заболевшим.

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По последним данным опергруппы к 8 мая 01:00, официальное число зараженных коронавирусом в Рязани и области достигло 1396. Еще 79 положительных тестов Роспотребнадзор проверяет повторно.

По-прежнему наибольшее количество заболевших относится к молодой возрастной группе – от 18 до 45 лет (546 случаев). Вместе с тем, продолжает увеличиваться и количество заболевших детей. Теперь их стало 149 человек, вместо 131.

Статистика по зараженным:

- от 18 до 45 лет – 546 человек;

- от 46 до 64 лет – 496 человек;

- от 65 до 80 лет – 166 человек;

- старше 80 лет – 39 человек;

- дети – 149 человек (смотреть статистику по условно зараженным).

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Если говорить о районах Рязанской области, где прибавились инфицированные, то на карте коронавируса появились еще шесть населенных пунктов, ранее пандемией не затронутых:

- Быбино-Булыгино (Касимовский район);

- Хирино (Рязанский район);

- Пупкино, Елино (оба – Захаровский район);

- Никитино (Путятинский район);

- Михеи (Сапожковский район).

За минувшие сутки стало известно о шести положительных тестах на COVID-19 в Новомичуринске и о пяти в Шилове. Теперь там насчитывают 45 и 12 случаев заражения соответственно (читать подробнее, в каких районах и населенных пунктах есть зараженные люди).

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На последнем заседании оперативного штаба вице-губернатор Игорь Греков доложил о текущей ситуации с коронавирусом в Рязанской области, в частности – о смертности от COVID-19.

— В настоящее время в регионе зарегистрировано 1475 человек с подтвержденным или условно подтвержденным диагнозом COVID-19. Выписано из больниц и снято с учета с домашнего карантина в общей сложности 133 человека. Умерли за это время 12 человек [с положительным результата теста], причиной смерти коронавирус стал в пяти случаях, — сообщил вице-губернатор.

Глава регионального Роспотребнадзора призналась, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в Рязани и области в связи распространением коронавирусной инфекции остается сложной. Но контролируемой. Якобы все меры принимаются своевременно и дают результат (читать подробнее).

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На вышеназванном заседании губернатор Николай Любимов высказался об отмене ограничительных мер, введенных из-за пандемии. Ничего, правда, конкретного глава региона не произнес, лишь: «Как только позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка», «сроки пока называть рано», «мы должны быть готовы к любому развитию событий» и так далее.

Как бы то ни было, губернатор уже поручил заместителям «сформулировать конкретные мероприятия по каждой отрасли» (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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