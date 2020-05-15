2020-05-19T14:58:44+03:00
Политика

Деятельность садоводческих товариществ усовершенствуется

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект «Единой России»
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Фото: РОО "Единая Россия".Фото: РОО "Единая Россия".
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13 мая депутаты Государственной Думы единогласно приняли во втором и третьем чтениях законопроект «Единой России», направленный на совершенствование деятельности садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Закон позволит ускорить перевод товариществ на безналичные расчеты

По словам члена комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Олега Валенчука, в первом чтении законопроект был принят в мае прошлого года.

— Документ предусматривает, что полномочия по открытию и закрытию банковских счетов для оплаты и целевых взносов СНТ передаются правлениям товариществ, — пояснил парламентарий.

Это соответствует нормам современного законодательства — членских взносы должны вноситься только на расчетный счет, открытый СНТ в банках.

— В условиях пандемии коронавируса серьезная подушка продовольственной безопасности — это тот труд на земле, который наши садоводы показывают как пример и любви к земле своим детям, — отметил Олег Валенчук.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Согласно законодательству, в перечень сведений, указываемых в решении об учреждении садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, должна включаться информация об открытии банковского счета или счетов. При этом председатель товарищества на ближайшем общем собрании будет обязан отчитываться об открытии или закрытии таких счетов, в том числе сообщать об условиях, на которых они открыты.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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