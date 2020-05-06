2020-05-06T14:42:24+03:00
Общество

Вышгородцы спасли озеро Отока

Однако жители сельского поселения отнеслись к проведенным работам неоднозначно
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Сейчас озеро Отока выглядит вот так.Сейчас озеро Отока выглядит вот так.
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В нашу редакцию обратился председатель Совета депутатов Вышгородского сельского поселения Дмитрий Семин и рассказал историю о том, как представители вышгородской молодежи не дали высохнуть озеру Отока.

Длинное узкое озеро издавна является излюбленным местом для купания местных жителей и дачников. Со слов вышгородцев, в озере бьет множество ключей. В нем водятся разные виды рыбы, но преобладает щука. Любители рыбалки рассказывают, что клев на озере просто замечательный.

Озеро было большое, глубокое, чистое. Со временем оно начало высыхать, из-за того что Ока в течение последних нескольких лет перестала выходить из своих берегов в период разливов и, соответственно, озеро не получало подпитку.

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?

Сегодня село – центральная усадьба многопрофильного сельскохозяйственного предприятия СПК «Вышгородский». Здесь работают средняя школа, Дом культуры, амбулатория, библиотека, несколько магазинов, почта. Проживает в селе около одной тысячи четырехсот человек. И почти 90% из них озаботились судьбой озера Отока. Берега водоема очень сильно просели, из-за высыхания воды он стал зарастать камышами, появилась тина.

После того как инициативная группа молодых вышгородцев обратились к Дмитрию Семину, он, в свою очередь, связался с Николаем Митрохиным, председателем сельскохозяйственного производственного кооператива «Вышгородский», депутатом Рязанской областной Думы. Николай Николаевич охотно откликнулся на просьбу о помощи.

Была выделена спецтехника и насыпана временная запруда, чтобы вода из реки Раки стала заполнять озеро.

Когда эти работы провели, неожиданно нашлись и те, кому это не понравилось. В группе «Новости Рязани ВКонтакте» был размещен пост: «В Рязанском районе возле села Вышгород неизвестные лица, используя строительную технику, соорудили плотину, перегородившую реку Раку. Это произошло в 800 метрах от устья Раки, впадающей в реку Оку. Воды притока при этом направились в расположенное неподалеку озеро, а русло – обмелело и высохло.

27 апреля на место выехали представители министерства природопользования области, которые зафиксировали нарушения.

По словам очевидцев, работы по сооружению плотины велись с применением спецтехники сельскохозяйственного производственного кооператива «Вышгородский». Отметим, что одним из учредителей и председателем этого СПК является депутат Рязанской облдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Николай Митрохин».

Сразу заметно, что автор поста предвзято отнесся к происшедшему и дал негативную оценку действиям, предпринятым Николаем Митрохиным. Непонятно, почему автор написал «неизвестные лица», и в то же самое время указал, что спецтехника была предоставляена СПК «Вышгородский».

Как считают сами вышгородцы, автором поста является Михаил Савушкин, депутат сельсовета. Известно, что именно он направил заявления в природоохранную прокуратуру, в министерство природопользования Рязанской области и в другие ведомства.

Протока от реки Рака с одной стороны.

Протока от реки Рака с одной стороны.

Взгляд на протоку от реки Рака с другого бока.

Взгляд на протоку от реки Рака с другого бока.

ПРОВОКАЦИЯ ИЛИ ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ?

В группе «Новости Рязани ВКонтакте» пользователи начали активно комментировать этот пост (стиль и орфография сообщения сохранены).

«Для людей делается, возмущаются только те, кто к данному селу вообще никакого отношения не имеет. Савушкин просто пиарится на громком деле за счет доброй цели Митрохина и жителей села», – написал Владимир Маврин.

«Хочу обратить внимание, что большинство негативных комментариев от людей, у которых либо скрыта страница, либо друзей от 2 до 60 и не более, иначе говоря, от каких-то непонятных анонимов, и почти все призывают наказать Митрохина Н. Н.

Зато больше положительных комментариев от жителей данного села, которые в итоге и должны быть недовольны, но на самом деле ровно наооборот.Больше похоже, что кто-то решил прикопаться к такой ерунде, потому что, похоже, прикопаться больше не к чему. Скоро выборы что ли»? – написал Игорь Кондрашов.

«Все это клевета нехорошего человека на Митрохина! Люди должны славиться своими делами, а не сплетнями, клеветой на других. Сделай за свою жизнь хотя бы 1/1000 долю от дел Митрохина. Ты должен знать, что Митрохин восстанавливал Вышгородский храм, построил спортивные площадки, ремонтирует клуб, памятник, помогает ветеранам и т. д. И все это безвозмездно! Да, Митрохин преследует интересы, но интересы жителей села Вышгород»! – такое мнение выразила Ольга Толстова-Гетманчук.

И практически во всех комментариях под вышеупомянутым постом только слова благодарности, адресованные Николаю Митрохину.

Летом с открытием купального сезона и сами вышгородцы пойдут на озеро, и дачники приедут. Всегда народу отдыхает здесь очень-очень много. Конечно же, и рыбаки будут собираться. А Митрохин в это время будет бороздить золотые нивы полей на комбайне, и вряд ли у него найдется время искупаться. Но одно точно: после уборки урожая из полученной прибыли возглавляемое им хозяйство выделит средства для благоустройства поселения.

Жизнь продолжается.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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