Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 7 мая: 1310 человек заражены, 86 - на подтверждении

По последним данным на этот момент, всего с начала пандемии в регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 1310 человек. Еще 86 положительных тестов находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 1396 человек.

Кроме того, в настоящее время выздоровели 126 человек, большинство из них проходили стационарное лечение.

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6 мая областной минздрав сообщили, что в Рязани в родильном доме №2 три работника заразились коронавирусной инфекцией. Весь персонал и пациенток протестировали на COVID-19. Кроме того, в медучреждении, которое продолжает работать, запланировали дезинфекцию (подробнее).

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Ректор Рязанского радиотехнического университета Михаил Чиркин попросил студентов и выпускников вуза в День радио (7 мая) остаться дома.

- К большому сожалению, в этом году возможности собраться не будет, - отметил Михаил Викторович. – Я призываю проявить ответственность и понимание необходимости сдержать распространение инфекции. Очень надеюсь, что в следующем году, накануне празднования 70-летия вуза, ничто не помешает нашей встрече.

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Что касается возрастного распределения заболевших, то существенных изменений не произошло. Лидером по-прежнему является возрастная группа от 18 до 45 лет – 527 человека. Число детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло до ста тридцати одного.

Рязанцы с уже подтвержденным диагнозом:

- от 18 до 45 лет – 527 человек;

- от 46 до 64 лет – 459 человек;

- от 65 до 80 лет – 155 человек;

- старше 80 лет – 38 человек;

- дети – 131 человек (8 месяцев, двое по 9 месяцев; тринадцать по 1 году; пятеро по 2 года; четверо по 3 года; пятеро по 4 года; девятеро по 5 лет; четверо по 6 лет; тринадцать по 8 лет; десять по 9 лет; пятеро по 10 лет; десять по 11 лет; одиннадцать по 12; семеро по 13 лет; десять по 14 лет; восемь по 15 лет; четверо по 16 и десять по 17 лет).

Рязанцы с условно подтвержденным диагнозом:

- от 18 до 45 лет – 19 человек;

- от 46 до 64 лет – 37 человек;

- от 65 до 80 лет – 11 человек;

- старше 80 лет – 1 человек;

- дети – 18 человек (двое по 1 году; 3; 4; 7; трое по 8; двое по 11; 14; двое по 15; двое по 16; трое по 17 лет).

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Впрочем, точно такие же полномочия получили и остальные главы субъектов (подробности).