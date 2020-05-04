Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 4 мая: 1076 человек заражены, 61 - на подтверждении
Мы продолжаем вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области на 4 мая 2020 года. Оперативная группа по борьбе с распространением COVID-19 дает последние данные статистики по заболевшим.
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Согласно последним данным, в больницах Рязани находятся 236 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус, из них 13 детей.
Как сообщают чиновники министерства здравоохранения, состояние 188 человек врачи оценивают как удовлетворительное и средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 48 человек, из них 16 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области обновил данные по возрасту заболевших. Напомним, что в регионе с подтвержденным (1076) и условно подтвержденным (61) диагнозом COVID-19 числятся 1021 человек.
Наибольшее количество заболевших относится к молодой возрастной группе от 18 до 45 лет – 435 человек. Количество детей с подтвержденным диагнозом возросло до 97.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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