Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 3 мая: 1021 человек заражен, 55 - на подтверждении

Мы продолжаем вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области на 3 мая 2020 года. Оперативная группа по борьбе с распространением COVID-19 дает последние данные статистики по заболевшим.

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3 мая, 1.00 – к этому моменту известно о 1021 подтвержденном случае заражения коронавирусной инфекцией. Другие 55 пациентов также сдали положительные тесты. Они изолированы, а их анализы находятся на дополнительной лабораторной проверке Роспотребнадзора.

Еще 2175 человек проверяют на COVID-19 по возвращении из поездок либо из-за их контактов с зараженными, людьми с подозрением на «корону».

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По актуальным на 1.00 3 мая данным, в больницах находятся 236 человек с коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки выписали двоих, но в то же время стало на два больше «тяжелых» пациентов – всего 14, притом шестеро из них подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в регионе от COVID-19 излечились 73 человека. Как причина смерти это заболевание официально значится у трех пациентов, выводы по еще нескольким летальным исходам пока не сделаны.

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2 мая стало известно еще о 55 зараженных коронавирусом. В опергруппе рассказали, в каких районах их выявили. На карте COVID-19 появились еще три населенных пункта: Дубровичи, Ровное (оба – Рязанский район) и Заполье (Шиловский район).

Львиная доля, конечно, принадлежит Рязани, где зарегистрировали уже 600 случаев вместе с условно подтвержденными (смотреть полную статистику).

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20 человек в Рязанской области оштрафовали за нарушение самоизоляции. И это только результат рейда ГИБДД за 1 мая.

- Во время майских праздников интенсивность проведения профилактических мероприятий будет усиливаться, - заявили в полиции, пообещав уделять особое внимание зонам отдыха.

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