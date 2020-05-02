«Единая Россия» подготовит изменения в трудовое законодательство после пандемии коронавируса

О необходимости сделать соответствующие нормативные акты более современными заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе онлайн-совещания партии по вопросам совершенствования трудового законодательства в целях повышения гибкости занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях.

«Само время определяет важность этой задачи. Необходимо будет детально проанализировать весь опыт, накопленный в период пандемии. А затем – вернуться к вопросу изменения трудового законодательства, с тем чтобы сделать его более современным. Мы много обсуждали эту проблему на разных площадках. И теперь мы должны найти для нее адекватное решение», – сказал Дмитрий Медведев.

Сейчас «Единая Россия» будет действовать исходя из сложившейся ситуации – при помощи юристов правозащитного центра партии пройдет неделя дистанционных приемов граждан по вопросам нарушения их прав в период пандемии. Кроме того, в каждом регионе по инициативе «Единой России» создадут «трудовые комиссии» – в них войдут представители региональной исполнительной власти, служб занятости, деловых объединений, профсоюзов. Задача – собрать информацию об увольнениях не по количеству людей, вставших на биржу труда, поскольку многие не делают этого из-за плохой организации работы соответствующих служб или слишком большой разницы между потерянным доходом и пособием.

Кроме того, Дмитрий Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» серьезно займется вопросом реформирования служб занятости, которые «показали свою несостоятельность». Работа будет организована совместно с минтруда, экспертами и профильными органами.

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме, член президиума Генерального совета и бюро Высшего совета партии Сергей Неверов отметил, что ранее был создан хороший законодательный задел, который позволяет гражданам получать господдержку в сложившихся условиях.

В свою очередь, первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме, член Высшего совета партии Андрей Исаев анонсировал поэтапный план внесения изменений в трудовое законодательство. По его словам, «трудовое законодательство не справляется с массовым переводом сотрудников на удаленную работу».

На первом этапе – уже в весеннюю сессию Госдумы – предлагается ввести в правовое поле временную удаленную работу. «Необходимо регламентировать или конвертировать права работников в этой связи», – подчеркнул Андрей Исаев.

Затем предлагается изменить нормы, регламентирующие дистанционную работу – они сейчас почти не применяются. В том числе – закрепить право сотрудника, работающего на удаленке, быть офлайн. Это, в свою очередь, влечет за собой необходимость регламентировать обмен юридически важными сообщениями в интернете.

На втором этапе – после пандемии – предлагается ограничить количество перезаключений срочных трудовых договоров внимательно рассмотреть понятие «ненормированный рабочий день», которым работодатели подменяют сверхурочную работу. Эти меры направлены на защиту прав работников. На третьем этапе будет решаться вопрос о регулировании норм нестандартных видов занятости – в частности, это касается фрилансеров.

«Очень важно, чтобы то, о чем мы с вами говорим сегодня, было закреплено в Конституции. Пандемия коронавируса отодвинула общенародное голосование, но крайне важно, чтобы социальные гарантии, которые сейчас закрепляются в Конституции, получили общую поддержку. Например – минимальный размер оплаты труда на уровне прожиточного минимума. Это стало реальным инструментом, который используется при выплате пособий. В отличие от той ситуации, которая сложилась при власти нынешних наших критиков – в 90-е годы. Тогда величина минимального размера оплаты труда составляла чуть больше 89 рублей, что не дотягивало до трех долларов в месяц», – подытожил Андрей Исаев.

Дмитрий Медведев сказал, что тема трудовых взаимоотношений и законодательства, их регламентирующего – важнейшая для большинства людей. «Наше трудовое законодательство – развитое и передовое. Нам нельзя это потерять. Все то, что кристаллизируется сейчас опытным путем, должно перейти в Трудовой кодекс. Я просил бы всех наших коллег – членов партии, профсоюзы, работодателей, экспертов принять в подготовке изменений самое деятельное участие», – резюмировал председатель «Единой России».

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