Комплексная дезинфекция Рязани: что делают в городе для борьбы с распространением коронавируса?

С 30 марта в Рязани проводится дезинфекция улиц, общественных пространств, детских, спортивных площадок, остановочных комплексов, подземных и надземных переходов. Транспортные предприятия ежедневно обрабатывают специальным раствором технику, завершившую работу на линии, а коммунальные службы – подъезды многоквартирных жилых домов. Эти мероприятия, которые организует и контролирует городская администрация, помогают эффективнее бороться с распространением новой коронавирусной инфекции.

Объемная работа – большие ресурсы

Дезинфекция дорог и тротуаров с привлечением техники Дирекции благоустройства города проходит по вторникам и четвергам (если позволяют погодные условия) по 11 маршрутам, охватывает более 220 объектов улично-дорожной сети и площадь в миллионы квадратных метров. Особое внимание уделяется подъездам к больницам, поликлиникам, госпиталям.

Начиная с 23 апреля, для обработки улиц параллельно начали применять аэрозольный метод – воинская часть Дягилевского военного городка предоставила специальную тепловую машину. Сначала она вышла на Московское шоссе, улицы Крупской, Мервинскую и 7-й Мервинский проезд, а на следующий день объехала Горрощу. Перед обработкой пыль и мелкие камни с дорог убирают автомобилями-пылесосами.

– Предоставленная техника захватывает за счет распыления и за счет розы ветров большую территорию, чем спецтехника. Дезсредство распыляется под давлением, именно поэтому перед обработкой проходит очистка дорог, – рассказал руководитель Дирекции благоустройства Андрей Шестопалов.

Следующая аэрозольная дезинфекция запланирована на 30 апреля в Московском районе города с 10.00 до 12.30. Администрация обратилась к рязанцам с просьбой отнестись с пониманием к работе городских служб, заранее планировать свой маршрут, а также не выходить из дома в период дезинфекции. Автомобилистов призывают не парковать автомобили на маршрутах движения спецтехники. Машины, мешающие движению колонны, будут перемещать с помощью эвакуаторов на свободное место в радиусе 300 метров.

За актуальной информацией, в том числе об ограничениях движения общественного транспорта, лучше следить на официальном сайте Администрации города Рязани – www.admrzn.ru.

Не обработали? Сообщайте!

Места общего пользования Дирекция благоустройства города дезинфицирует каждый будний день. К обработке остановок общественного транспорта привлекаются ресурсы регионального МЧС. Ежедневно, включая выходные, обрабатывают салоны автобусов и троллейбусов транспортные предприятия города.

Коммунальные предприятия обязаны обрабатывать как минимум первые этажи, входные группы подъездов (в том числе дверные ручки), кабины лифтов, включая кнопки вызова, а также перила, почтовые ящики, панели домофонов и кодовых замков. Дезинфекция придомовых территорий – тоже зона ответственности управляющих организаций.

Если работы по дезинфекции в вашем подъезде и во дворе не проводятся или их качество оставляет желать лучшего, об этом можно сообщить по телефонам:

– своей УК;

– оперативно-диспетчерского отдела управления энергетики и ЖКХ – 8 (4912) 25-48-69;

– Госжилинспекции Рязанской области – 8 (4912) 21-78-40, 21-78-41, 21-78-24;

– Управления Роспотребнадзора – 8 (800) 100-22-62, 8 (4912) 50-64-87;

– единой диспетчерской службы управления ГОиЧС города Рязани – 8 (4912) 55-00-41.

КСТАТИ

По состоянию на 29 апреля в Рязани зарегистрировано 481 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. По районам города это количество распределено следующим образом:

Московский – 177 человек;

Октябрьский – 124 человека;

Железнодорожный – 108 человек;

Советский – 72 человека.