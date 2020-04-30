Общественный транспорт Рязани перешел на разрывной график: что нужно знать и куда обращаться

С 27 апреля общественный транспорт Рязани перешел на интервальный режим работы: с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00.

То есть с 10.00 до 16.00 автобусы (как муниципальные, так и коммерческие) и троллейбусы перестанут выходить на маршруты. Разрывной график стал одной из дополнительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, озвученных губернатором Николаем Любимовым на заседании областного оперативного штаба на минувшей неделе.

К каждой проблеме – индивидуальный подход

– Такая система отработана во многих областных центрах – в Волгограде, Туле, Калуге, Вологде, Новороссийске, Саранске и других городах. В настоящих условиях без вынужденных мер не обойтись, они позволят сберечь здоровье и даже жизни граждан, – прокомментировала итоги заседания глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Также Елена Борисовна известила горожан, что незамедлительно обратилась к заместителям, курирующим соответствующие блоки, с поручением тщательно проработать организацию разрывного графика работы общественного транспорта. Одной из поставленных задач стало открытие «линий помощи» для сотрудников и руководителей предприятий и организаций, которые продолжают функционировать в режиме всеобщей самоизоляции. С 27 апреля эти «линии помощи» начали действовать, причем как посредством телефонной связи, так и в режиме онлайн (см. «Куда обращаться?»).

Работодателям городская администрация рекомендовала в период действия новых мер по борьбе с распространением COVID-19 пересмотреть график работы либо самостоятельно организовать доставку сотрудников – на личных автомобилях или служебном транспорте. В случае затруднений руководителям предлагают обратиться в управление транспорта, где готовы предоставить консультацию и в индивидуальном порядке проработать вопрос внедрения спецрейсов. Если же руководство вопрос с доставкой не решило, то у сотрудников также есть возможность обратиться на «линию помощи», причем для предприятий торговли и промышленных предприятий на базе управления экономического развития организованы два канала связи.

Управление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи, в свою очередь, примет обращения от рязанцев, которым с 10:00 до 16:00 требуется плановая медицинская помощь.

– Мы должны быть готовы к оперативному реагированию на обращения жителей, подходить к каждой проблеме индивидуально и принимать соответствующие решения, – поручила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Руководителям

Тел.: 8 (4912) 29-78-07, 29-78-06. Эл. почта: ut@admrzn.ru.

Указать: наименование предприятия, адрес его местонахождения, график работы, ИНН предприятия, контактный телефон, ФИО, занимаемую должность.

Сотрудникам предприятий торговли

Тел.: 8 (4912) 95-69-64, 95-69-39, 45-77-13. Эл. почта: urpr@admrzn.ru, 4912457713@mail.ru

Сотрудникам промышленных предприятий

Тел.: 8 (4912) 95-69-99, 95-69-04. Эл. почта: oip@admrzn.ru

Указать: наименование предприятия, адрес его местонахождения, график работы, фамилию, имя, отчество руководителя, ИНН предприятия, контактный телефон предприятия или организации, а также свои данные: фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, контактный телефон.

По вопросу плановой медицинской помощи

Тел.: 8 (4912) 44-16-43, 44-42-24, 95-69-27. Эл. почта: omsp01@admrzn.ru

Указать: ФИО, адрес проживания, контактный телефон, причину и время посещения медучреждения.

Кроме того, обращения принимаются через официальный сайт администрации города Рязани. Для этого нужно:

– перейти на сайт www.admrzn.ru;

– щелкнуть по баннеру «Госуслуги. Единое окно цифровой обратной связи» в левой части экрана;

– выбрать категорию «Общественный транспорт» и подкатегорию «Информация о расписании движения транспортных средств».