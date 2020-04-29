2020-04-29T16:07:00+03:00
Общество

Оставаясь дома, соблюдайте правила газовой безопасности!

Специалисты АО «Газпром газораспределение Рязанская область» рассказали, какие средства помогут уберечь семью от проблем с газом
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Специалисты АО «Газпром газораспределение Рязанская область» рассказали, какие средства помогут уберечь семью от проблем с газом.Специалисты АО «Газпром газораспределение Рязанская область» рассказали, какие средства помогут уберечь семью от проблем с газом.
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«Оставайтесь дома!» – самый популярный призыв в последнее время. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции многие рязанцы находятся на самоизоляции в своих квартирах и домах. Специалисты АО «Газпром газораспределение Рязанская область» напоминают жителям о необходимости соблюдения правил эксплуатации газового оборудования, ведь газовые приборы сейчас используются более активно, чем обычно.

Когда о безопасности думает вся семья

Чтобы избежать возможных инцидентов и сделать ваше пребывание дома комфортным и безопасным, нужно соблюдать простые правила:

не оставляйте работающие газовые приборы без внимания и следите, чтобы пламя конфорки не погасло;

перед включением газовой плиты или горелки нужно сначала зажечь спичку, затем поднести огонь к конфорке и только после этого можно открывать кран на газовом приборе.

Запрещается использовать газовые плиты для обогрева помещений, использовать неисправное газовое оборудование и газовые приборы с неисправной или отключенной автоматикой безопасности. Также нельзя допускать к пользованию газом детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правила пользования газовыми приборами, самостоятельно проводить установку и ремонт газового оборудования.

Следите за вентиляцией и состоянием дымоходов

Одно из главных правил газовой безопасности: в помещениях, где расположены и работают газовые приборы, должна быть обеспечена необходимая циркуляция воздуха. Если вытяжка неисправна или вентиляционные каналы закрыты, в жилом помещении начинает накапливаться угарный газ, который может вызвать самые серьезные последствия и привести к летальному исходу.

Коварство угарного газа в том, что ни один рецептор человека не может распознать его присутствие. Поэтому крайне важно следить за исправностью дымоходов и вентиляционных каналов, проверять тягу до и после включения газового оборудования, а также периодически во время его работы.

Как определить утечку?

Одним из современных способов, позволяющих вовремя предупредить о появлении в воздухе угарного газа, является сигнализатор загазованности. Этот прибор также определит утечку природного газа, накопление которого в помещении может привести к взрыву. Сигнализатор загазованности измеряет параметры воздуха в помещении, где расположено газовое оборудование, и предупреждает о превышении установленных значений концентрации. При этом ряд приборов оснащен автоматикой для отключения подачи газа на газоиспользующее оборудование.

Решение об установке сигнализатора загазованности потребитель газа принимает самостоятельно. Приобрести прибор можно в любом специализированном магазине, торгующем газовым оборудованием.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Уважаемые рязанцы! В сложившихся условиях очень важно соблюдать правила безопасного использования газа, а при возникновении запаха газа, неисправности или поломки газового оборудования незамедлительно сообщить по телефону 04, 104 – с мобильного телефона или по номеру единой дежурно-диспетчерской службы 112. Аварийно-ремонтные бригады АО «Газпром газораспределение Рязанская область» работают в обычном режиме во всех районах области.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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