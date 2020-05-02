Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 2 мая: 923 - заражены, 98 - на подтверждении

По состоянию на 1.00 2 мая – коронавирусная инфекция подтверждена у 923 жителей Рязанской области, еще 98 человек сдали положительно первый тест. Их анализы в настоящее время находятся на подтверждении – в статистике эти люди значатся условно подтвержденными. Таким образом, общее количество случаев (вместе с условно подтвержденными) составляет 1021 человек.

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В пятницу, 1 мая, в региональных СМИ появилась информация о том, что одна из лабораторий, диагностирующих в Рязанской области COVID-19, не справляется с объемами работы.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что в среду, 29 апреля, в лаборатории консультативно-диагностического центра сформировался дефицит тест-систем для проведения диагностики. По дополнительной заявке учреждения 1 мая лаборатории предоставили дополнительные тест-системы. Работа в максимально возможном объеме восстановлена.

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Что касается географии распространения COVID-19, то она продолжает расширяться. В частности, впервые заболевание отмечено в поселке Брыкин Бор Окского заповедника (один случай). Лидером по числу заболевший по-прежнему предсказуемо является Рязань – здесь выявлено 557 случаев. В тройку входят также Рязанский и Скопинский районы.

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Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области обновил данные по возрасту заболевших. Наибольшее количество заболевших относится к молодой возрастной группе от 18 до 45 лет – 380 человек. Количество детей с подтвержденным диагнозом возросло до 88 (днем ранее было 82). Подробная статистика по ссылке.

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