Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 1 мая: 880 - заражены, 43 - на подтверждении

Мы продолжаем вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области на 1 мая 2020 года. Оперативная группа по борьбе с распространением COVID-19 дает последние данные статистики по заболевшим.

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Согласно последней официально опубликованной информации на 1 мая 01:00 в Рязани и области коронавирусом инфицированы 880 человек. Еще 43 положительных теста находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре. Вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 923 человека.

Как отмечают в опергруппе, больше всего инфицированных – это люди в возрасте от 18 до 45 лет - 365 человек. Увеличилось за последние сутки и количество больных детей - 82 человека (+11 в сравнении с минувшими сутками).

Полная статистка заболевших по возрастам с подтвержденным диагнозом коронавирус:

- от 18 до 45 лет – 365 человек;

- от 46 до 64 лет – 305 человек;

- от 65 до 80 лет – 108 человек;

- старше 80 лет – 20 человек;

- дети – 82 человека (посмотреть подробную статистику с учетом условно зараженных).

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Если верить последней информации от опергруппы, то в больницах Рязани к данному момент находится 210 пациентов с коронавирусом. Из них в удовлетворительном состоянии – 71 человек; в состоянии средней тяжести – 126 и в тяжелом – 13 человек. Из них четыре пациента – 58, 65, 69 и 83 лет – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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Врач госпиталя-обсервации в рязанской больнице №10 Валентина Кащеева рассказала о симптомах коронавируса одной из своих пациенток.

– У молодой женщины симптомы COVID-19 появились на третий день пребывания в госпитале на карантине, – говорит врач. – У нее была высокая температура, слабость, боль в мышцах. Кроме того, пациентка жаловалась на потерю обоняния и ощущения вкуса пищи. Она говорила, что живет как в вакууме.

Вскоре тест подтвердил наличие у женщины, а позже и у двух ее детей, коронавирусной инфекции (читать, чем закончилась эта история).

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По последним новостям к 1 мая 01:00, Московский район Рязани продолжает держать лидерство по количеству зараженных коронавирусом жителей - 183 человек. Далее расположились:

- Октябрьский район – 129 случаев;

- Железнодорожный район – 110;

- Советский район – 75 случаев заражения.

Если говорить о районах области, то бросается в глаза резкое увеличение зараженных в Рязанском районе (+17). Это больше, чем в Рязани (+16). Такой прирост инфицированных произошел за счет села Тюшево, где за сутки зарегистрировали сразу девять больных.

Выросло количество зараженных коронавирусом и в Рыбном (+6 человек). Теперь в городке под Рязанью 17 больных (смотрим полную статистику: в каких еще районах Рязанской области живут зараженные и условно зараженные коронавирусом).

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Пока все ведомства принимают очередные ограничительные меры, министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий спрогнозировал пик пандемии коронавируса. По мнению чиновника, решающими могут стать две первые недели мая.

— Нужно обязательно выдержать эти две недели. Если это сделать, то можно сказать, что выйдем на усредненное положение к концу мая – началу июня. Прошу всех поберечь себя и своих родных, — говорит министр.

По словам Прилуцкого, опасность коронавируса в том, что у некоторых людей болезнь протекает бессимптомно, и в это время человек может заразить окружающих, имеющих не такой сильный иммунитет (читать подробнее).

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Не остается в стороне и губернатор Николай Любимов. Сначала глава региона росчерком пера ввел в Рязани масочный режим, а потом подписал документ, регулирующий количество посетителей в магазинах.

Согласно распоряжению, в торговом заведении можно находиться из расчета – один человек на 16 кв. метров торговой площади. Если же торговая площадь составляет менее 16 квадратных метров, администрации магазина необходимо обеспечить нахождение на территории объекта не более одного посетителя (читать подробнее).

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Интересная новость поступила из Москвы, но напрямую касается Рязани. Столичная лаборатория «ДНКОМ» приглашает рязанцев, переболевших COVID-19, поучаствовать в исследовании. Ученые и врачи хотят выяснить, как формируется и надолго ли сохраняется иммунитет у людей, которые переболели коронавирусом. Главная задача специалистов – выяснить, может ли человек, переболевший COVID-19, заразиться повторно.

— Люди боятся заразиться повторно, — отметил директор лаборатории Андрей Исаев. — Этим исследованием мы хотим перевести опасения в область научного эксперимента, чтобы получить ответ на вопрос о том, можно ли заболеть коронавирусом дважды (читать подробнее о том, какой вклад могут внести рязанцы в развитие науки).

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