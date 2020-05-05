2020-05-04T22:49:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 5 мая: 1137 человек заражены, 89 - на подтверждении

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Рязани и Рязанской области на 5 мая 2020 года. Информация обновляется
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Число выявленных случаев в Рязанской области продолжает расти.Число выявленных случаев в Рязанской области продолжает расти.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Мы продолжаем вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области на 5 мая 2020 года. Оперативная группа по борьбе с распространением COVID-19 дает последние данные статистики по заболевшим.

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По данным оперативного штаба, по состоянию на 4 мая 16:00 в Рязанской области зарегистрировано 1137 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. На подтверждении в Роспотребнадзоре находятся еще 89 положительных тестов.

С начала пандемии поступила информация о 5693 гражданах, которые вернулись из заграничных поездок, контактировали с заболевшими COVID-19 и теми, у кого заболевание подозревают. Из их числа под наблюдением врачей продолжают находиться 2144 человека.

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На 16.00 4 мая в больницах находились 236 пациентов с COVID-19. Причем 13 человек из них дети.

В каком состоянии заболевшие:

- удовлетворительное и средней тяжести – 192;

- тяжелое – 44, из них семь пациентов в возрасте от 58 до 83 лет подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Лечение они получают у себя дома.

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По состоянию на 10:00 4 мая больше всего зараженных в возрасте от 18 до 45 лет - 464 человека. Число детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 101.

Полная статистка заболевших по возрастам с подтвержденным диагнозом COVID-19:

- от 18 до 45 лет – 464 человек;

- от 46 до 64 лет – 405;

- от 65 до 80 лет – 137;

- старше 80 лет – 30;

- дети – 101 (8 месяцев; двое по 9 месяцев; десятеро по 1 году; четверо по 2 года; четверо по 3; трое по 4; четверо по 5; трое по 6; десятеро по 8; семеро по 9; четверо по 10; семеро по 11; восьмеро по 12; шестеро по 13; восьмеро по 14; семеро по 15; четверо по 16; девятеро по 17 лет).

Люди с условно подтвержденным диагнозом:

- от 18 до 45 лет – 29;

- от 46 до 64 лет – 26;

- от 65 до 80 лет – 10;

- старше 80 лет – 3;

- дети – 21 (трое по 1 году; 2; двое по 4; трое по 5; 6; 8; 9; 10; двое по 11; трое по 12; 13; двое по 14 лет).

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Опергруппа сообщила о ситуации с инфицированными в районах области. В регионе появились еще 6 населенных пунктов, где выявлены случаи COVID-19. К списку добавились Ухолово, Азеево (Ермишинский район), Мамоново (Пронский район), Красный куст (Сараевский район), Моховое (Скопинский район) и Панинская Слобода (Старожиловский район).

С полной статистикой можно ознакомиться по ссылке*.

*Обращаем внимание, что в статистике обнаружены неточности в количественных показателях..

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4 мая министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области отчиталось о результатах слежки за гражданами, приехавшими из других регионов. По данным ведомства, мониторинг перемещений граждан проводился с 18 апреля по 1 мая. В итоге выявили первых 70 нарушителей режима самоизоляции.

В министерстве заверили, что «геолокация средств мобильной связи не требует использования личных данных из телефонов граждан» и напомнили, что за нарушение самоизоляции взыскивается штраф до 30 тысяч рублей. В разговоре с «КП» юрист подверг сомнению справедливость таких штрафов (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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