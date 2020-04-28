Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 28 апреля: 687 - заражены, 101 - на подтверждении

Мы продолжаем вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области на 28 апреля 2020 года. Оперативная группа по борьбе с распространением COVID-19 дает последние данные статистики по заболевшим.

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По последним данным на 8.30 28 апреля, в Рязанской области зарегистрировано 687 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Еще 101 положительный тест - на подтверждении у Роспотребнадзора.

2085 человек находятся под медицинским наблюдением. Они либо недавно вернулись из заграничных поездок, либо контактировали с зараженными (в т.ч. условно зараженными).

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Согласно актуальной на 8.30 28 апреля информации, в больницах города Рязани (в облцентр привозят всех пациентов с COVID-19) находятся 175 инфицированных. Состояние 11 из них медики оценивают как тяжелое. Шестеро (от 50 до 83 лет) из-за осложнений уже не могут дышать самостоятельно, поэтому подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии из медучреждений выписали 40 пациентов. Те люди, кому не потребовалась госпитализация, переносят заболевание на «домашнем карантине». Среди них 17 уже успели переболеть.

Смертность от коронавируса в Рязанской области давно не нулевая. Сначала минздрав подтвердил, что из-за инфекции умерли три человека. Затем стало известно о еще одном, четвертом, летальном исходе.

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От опергруппы поступают последние данные о географии распространения коронавирусной инфекции в Рязанской области. 27 апреля сообщалось о 101 новом факте заражения COVID-19, и большая часть из них зарегистрирована в Рязани (55). В Новомичуринске число заболевших подскочило более чем на 60%, а в Ряжске оно и вовсе за сутки увеличилось в четыре раза.

Кроме того, на карте коронавируса появилось еще несколько населенных пунктов (смотреть полную статистику).

Известно также, как к утру 28 апреля выявленные случаи коронавирусной инфекции распределялись по районам Рязани. Больше всего их оказалось в Московском (165, +37 за сутки), меньше всего - в Советском (57, +3 за сутки).

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С 27 апреля в Рязани для передвижения по городу жителям начали выдавать электронные пропуска с QR-кодом. Мы опубликовали материал, в котором собрали последние новости и другую полезную информацию об этих пропусках. Так, физическим лицам при их оформлении предлагают выбрать цель, включая посещение продовольственного магазина, врача или ветеринара, банка или почты, а также выезд в загородный дом (на дачу) или из него, участие в похоронах и другие.

Также пропуска могут оформлять на своих сотрудников организации, которые продолжают работать во время пандемии и режима всеобщей самоизоляции.

QR-код предлагают распечатать или сохранить на телефоне в виде фотографии (читать подробнее).

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Отдельного внимания заслуживает тема общественного транспорта в Рязани. Напомним, с 27 апреля власти ввели «разрывной» (или интервальный) график движения, и в этот же день на фото и видео сняли забитый битком рязанский троллейбус.

«О каких мерах предотвращения коронавируса мы говорим, если каждая из этих мер, только лишь приводит к усложнению ситуации с пандемией?!» - возмутился автор.

После введения интервального графика движения рязанцы забили троллейбус №1 до отказа.

Ситуацию прокомментировали в администрации города. Дескать, прямой связи с новыми ограничениями и нет вовсе. Некую ошибку признали только за диспетчерской службой.

Меж тем, напомним, муниципальные и коммерческие перевозчики (на разрешенных маршрутах) стали работать исключительно в утренние и вечерние «окна»: с 6.00 до 10.00 и с 16.00 до 20.00. Принимая решение, власти ссылались на опыт других городов, хотя он, как выяснилось, отличается (подробнее).

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Тем временем Рязанская епархия сделала вид, что услышала рекомедации Роспотребнадзора только после Пасхи, хотя главный санитарный врач требовала проводить богослужения без участия прихожан и в сам православный праздник, и до него.

Митрополит Марк обратился к верующим:

«Настоятельно прошу вас строго соблюдать режим самоизоляции и не посещать храмы. Если вы все-таки решили посетить богослужение, то помните о строгой необходимости быть на богослужении в маске и соблюдать социальную дистанцию. Категорически не посещайте храм, если чувствуете признаки простудного или вирусного заболевания»,

Другими словами «нельзя, но если очень хочется, то можно». При этом полиция свободно трактует запреты и поход на богослужение с участием множества людей, в отличие от одиночной прогулки в парке, за нарушение не считает.

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Бизнес-омбудсмен Михаил Пронин, в свою очередь, высказался за открытие торговых центров "с учетом анализа текущей эпидемиологической ситуации, а также при соблюдении всех требуемых санитарных норм". Это не касается детских центров, кинотеатров и других мест, где соблюдать социальную дистанцию не получится (подробнее).

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