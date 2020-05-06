Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 6 мая: 1226 человек заражены, 84 - на подтверждении

Мы продолжаем вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области на 6 мая 2020 года. Оперативная группа по борьбе с распространением COVID-19 дает последние данные статистики по заболевшим.

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Согласно информации оперативного штаба, по состоянию на 01:00 6 мая в Рязанской области зарегистрировано 1226 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. На подтверждении в Роспотребнадзоре находятся еще 84 положительных теста. При этом 86 рязанцев выздоровели, 56 из них проходили стационарное лечение. У остальных болезнь протекала в легкой форме, они находились на домашнем карантине под наблюдением врачей.

В целом на 01:00 6 мая поступила информация о 5805 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, а также вступавшими в контакт с больными и подозрительными на заболевание. Медики наблюдают сейчас за 2060 жителями региона. 3745 рязанцев из-под пристального внимания врачей вышли, они обследованы и здоровы.

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Губернатор Николай Любимов поручил вести учет приезжих. Эта мера направлена на снижение риска завоза и распространения коронавирусной инфекции с началом дачного сезона. Оперативные штабы всех муниципальных образований проводят подобный учет.

По состоянию на 01:00 6 мая было выявлено 43710 россиян, прибывших в муниципалитеты из других регионов. Областной центр в эту статистику не входит. В настоящее время на контроле в муниципальных образованиях находятся 2194 человека иногородних, а на «горячие линии» поступило 3946 звонков.

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По состоянию на 01:00 6 мая больше всего заболевших находятся в возрасте от 18 до 45 лет – 493 человека. Число детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло до ста двадцати двух.

С уже подтвержденным диагнозом:

- от 18 до 45 лет – 493 человека;

- от 46 до 64 лет – 431 человек;

- от 65 до 80 лет – 147 человек;

- старше 80 лет – 33 человека;

- дети – 122 человека (8 месяцев; двое по 9 месяцев; тринадцать по 1 году; пятеро по 2; четверо по 3; пятеро по 4; семеро по 5; четверо по 6; одиннадцать по 8 лет; восьмеро по 9; пятеро по 10; девятеро по 11; одиннадцать по 12 лет; семеро по 13; десятеро по 14; семеро по 15; четверо по 16; девятеро по 17 лет).

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К 01:00 6 мая в больницах Рязани находятся на лечении 242 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Причем, 13 из них - дети.

Состояние 203 человек врачи оценивают как удовлетворительное и средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 39 человек, шестеро из которых (от 58 до 83 лет) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Выздоровели уже 88 человек. У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся в режиме домашнего карантина и проходят лечение под постоянным наблюдением врачей.

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К 01:00 6 мая стало известно о смерти мужчины 51 года с подтвержденным диагнозом COVID-19. Пациент имел сопутствующие тяжелые хронические заболевания. Врачи долгое время поддерживали его в стабильном состоянии. Но несмотря на все усилия, спасти человека не удалось. Окончательная причина смерти будет установлена по результатам патологоанатомического вскрытия.

Напомним, что 29 апреля в Рязани скончались два пациента с положительным тестом на коронавирус. К тому времени в регионе официально были зарегистрированы три смертельных случая от коронавируса.

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Опергруппа подготовила к 01:00 6 февраля информацию о ситуации с инфицированными в муниципальных образованиях. В регионе появились еще 8 населенных пунктов, где выявлены случаи COVID-19. К списку добавились Листвянка (Рязанский район), Кочуры (Михайловский район), Моховое (Скопинский район). В Спиртзаводском Спасского района заболели сразу четверо, инфекция не прошла стороной и соседнее село Старостеклянное. Отметим, что оба населенных пункта находятся на трассе М5, а их жители практикуют придорожную торговлю. В Шиловском районе заболевшие коронавирусом выявлены в Сановке, Елизаветинке и Муратове - они являются излюбленным местом отдыха столичных жителей.

За истекшие сутки число заболевших не изменилось в крупных населенных пунктах: Заокском (30) Рязанского района, Михайлове (43) и Новомичуринске (36). Зато произошел резкий всплеск инфицированных в Заборье и Полянах Рязанского района, а также в Новоселках недалеко от Рыбного. И это объяснимо - эти села считаются дачными местами.

С полной информацией можно ознакомиться по ссылке*.

*Обращаем внимание, что в статистике обнаружены неточности в количественных показателях.

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По состоянию на 01:00 6 мая в Рязани выявлены 725 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В Московском районе областного центра зарегистрирован 291 случай. 184 человека заболели в Октябрьском районе, 146 – в Железнодорожном. В Советском насчитывают 104 случая заражения. Отметим, что площади городских районов разнятся. Советский район самый маленький из них: расположен в центре Рязани, где процент высотной застройки гораздо ниже, нежели в других, на окраинах.

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К 01:00 6 мая в целом за время работы call-центра регионального минтруда и соцзащиты поступило 14123 звонка. Все они обработаны, людям оказана помощь, даны разъяснения по всем вопросам. Обращения принимаются ежедневно и круглосуточно по телефону +7 (4912) 392-071.

Кроме того, в регионе продолжает работу call-центр РязГМУ, где также принимаются обращения для помощи людям. Всего на линию поступило 1830 звонков. Всем желающим даны необходимые консультации. Медиками-добровольцами оказано 839 услуг. Позвонить можно с 8.00 до 18.00 ежедневно по телефонам: +7 (4912) 97-18-13 или +7 (4912) 97-19-00.

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В областном центре власти ведут борьбу с коронавирусной инфекцией на улицах: 6 мая, если позволит погода, пройдет очередная дезинфекция аэрозольным методом. Пока пользу от этого оценить трудно, а вот инициатива введения чиновниками разделенного графика движения общественного транспорта в очередной раз подверглась обструкции со стороны недовольных горожан.

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