Новый формат шоппинга: гипермаркет «Глобус» предложил покупателям надеть защитные маски

Эпидемия коронавируса в стране продолжается, несмотря на все принимаемые меры. При этом относительные темпы роста заболеваемости в Рязанской области даже несколько выше среднероссийских. Потому организации, которые работают напрямую с населением, стали принимать меры, помогающие людям обезопасить от инфекции себя и окружающих.

Одним из первых социальную ответственность проявил гипермаркет «Глобус». С 27 апреля всем покупателям предлагается перед входом в торговый зал надеть маски для индивидуальной защиты органов дыхания. Эта мера предосторожности позволит не только снизить вероятность подцепить инфекцию самому носителю маски, но и обезопасит от заразы других окружающих людей. Ведь, как недавно выяснилось, около половины заболевших коронавирусом переносят его бессимптомно, то есть у человека нет ни температуры, ни кашля, но он источает инфекцию…

Но где ж их взять, эти маски? Большинство рязанских аптек встречает своих клиентов аншлагами «Масок нет». А там где они есть – цены на них, мягко говоря, кусаются. В «Глобусе» пошли своим путем – искомое средство защиты можно приобрести прямо на входах в гипермаркет, причем по социальной цене, без торговой наценки. По сему – с условием: одна маска в одни руки. Видимо, это сделано для того, чтобы какой-нибудь доброхот не скупил их на корню (цена уж очень привлекательна).

У кого нет с собой маски, может купить на входе в торговый комплекс по довольно низкой цене, но только одну штуку на человека.

- Мы уже давно проводим санитарные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности как сотрудников, так и покупателей, говорит санитарный врач гипермаркета «Глобус» Ирина Филатова, - поставили защитные стекла на кассы, обеспечили сотрудников масками и перчатками, регулярно проводим санитарную обработку. Теперь настала пора и покупателей позаботиться о безопасности себя и других. Главное – защитить лицо. Пусть это будет самостоятельно сшитая маска, или же лицо будет прикрыто шарфом или платком – не важно. А если ничего этого нет при себе, мы предлагаем приобрести защитную маску у нас.

Нужно учитывать и тот факт, что человек в крупном продуктовом магазине постоянно находится в процессе выбора нужного товара, проходит мимо полок и стеллажей, перебирает товар. И неизвестно, здоровый это покупатель или инфицированный. Поэтому возможные пути передачи заразы в торговом зале естественно необходимо минимизировать. Как говориться, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И жалко, что не все это понимают.

- Мы получили много недовольных комментариев в интернете, - говорит управляющая гипермаркетом «Глобус» Дина Мелешкина, - маски мы просим носить при посещении гипермаркета, а в случае ее отсутствия, предлагаем приобрести на входе, причем дешевле закупочной цены. Ношение маски – это социальная ответственность каждого, нужно думать не только о себе, но и об окружающих. Многие из нас могут быть бессимптомными больными. И почти у каждого из нас есть возрастные родственники, дети… Мне прискорбно, что не понимая этого, люди сетуют на ущемление их прав.

Я знаю одно: к нам в страну пришла беда! И мы делаем все возможное, чтобы минимизировать последствия пандемии. Всякие обвинения на этот счет пусть останутся на совести обвинителей. Наживаться на хайпе в такой момент просто аморально...

Овощи и фрукты покупатели трогают руками, и достаточно носителю вируса на них кашлянуть из не прикрытого маской рта, как зараза пойдет дальше.

Мы решили воочию убедиться, как рязанцы реагируют на инициативу гипермаркета «Глобус». Около часа наш корреспондент постоял на входе и посмотрел, как проходит данный процесс. Удивило, что процентов 80 посетителей уже идут в магазин в масках. А те, кто с неприкрытым лицом – просьбу приобрести средство защиты воспринимают спокойно. Есть даже и такие, кто по привлекательной хочет купить не одну маску – но увы, посетителям выдается только одна штука в одни руки. Что делать, немецкий порядок.