Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 27 апреля: 602 - заражены, 85 - на подтверждении

Мы продолжаем вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области на 27 апреля 2020 года. Оперативная группа по борьбе с распространением COVID-19 дает последние данные статистики по заболевшим.

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Согласно актуальной на 01:00 27 апреля информации, в Рязанской области зарегистрировано 602 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Еще 85 положительных по результатам первичных исследований тестов находятся на проверке в лаборатории Роспотребнадзора.

Если брать более широкую статистику по COVID-19, то на 01:00 27 апреля поступила информация о 4264 гражданах, прибывших в Рязанскую область из стран, неблагополучных по коронавирусу. В это число входят также те, кто контактировал с больными и подозрительными на заболевание. Под наблюдением медиков находятся 1680 человек. Прошли обследование 2584 жителя региона. Все они здоровы.

Кстати, все жители региона могут обратиться за помощью: как к региональным властям, так и в волонтерский центр медицинского института. Для этого работают call-центры. Обращения в региональное министерство труда и соцзащиты принимаются круглосуточно по телефону +7 (4912) 392-071. В РязГМУ можно позвонить с 8.00 до 18.00 ежедневно по телефонам: +7 (4912) 97-18-13 или +7 (4912) 97-19-00.

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По состоянию на 01:00 27 апреля, из всех зараженных и условно зараженных в регионе, в областном центре проживают 376 человек – это больше половины от общего числа.

Что касается последних данных на 01:00 27 апреля по больным COVID-19 в муниципалитетах Рязанской области, отметим, что на карте инфекции появились новые точки. Печальную статистку дополнили Ухоловский район и Сапожок. Особенно настораживает, что коронавирус обнаружен в густонаселенных селах: Заборье под Рязанью и Новоселки Рыбновского района. Для полного понимания ситуации мы приводим последние данные, в каких районах Рязанской области живут зараженные и условно зараженные коронавирусом.

И о районах. В тяжелом состоянии 66-летнего мужчину перевели из Касимовской ЦРБ в больницу имени Семашко областного центра. Три недели он находился на аппарате ИВЛ. Несмотря на усилия врачей, пациент, имевший сопутствующие хронические заболевания, так и не смог побороть болезнь.

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Неприятно и больно, особенно для родителей, что к 01:00 27 апреля среди всех заразившихся коронавирусной инфекцией находятся 53 ребенка. Вот каковы последние данные заболевших и условно зараженных коронавирусом с разграничениями по возрасту. В частности, число уже точно больных таково:

- от 18 до 45 лет — 239 человек;

- от 46 до 64 лет — 213 человек;

- от 65 до 80 лет — 80 человек;

- старше 80 лет — 17 человек;

- дети — 53 человека (двое по 9 месяцев; четверо по 1 году; трое по 2 года; 3; трое по 4 года; четверо по 5 лет; 6; шестеро по 8 лет; пятеро по 9 лет; двое по 10; трое по 11; четверо по 12; четверо по 13 лет; двое по 14; двое по 15; двое по 16; пятеро по 17 лет).

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Практически одновременно мы смогли взглянуть на коронавирус в двух ракурсах глазами очевидцев. Житель поселка Побединка Скопинского района Дмитрий Сашников, заболевший коронавирусом, записал видеообращения из ОКБ имени Семашко.

В первом случае он рассказал:

- Палату мне дали шик и блеск, на шесть мест ни одного человека.

На следующий день его тон сменился – мужчина стал свидетелем ухудшающейся ситуации:

- За два часа вечером привезли 36 человек. К сожалению, болезнь атакует – везут, везут и везут.

Медсестра БСМП Александра Королева невольно подтвердила слова пациента из другой больницы. На своей странице ВКонтакте молодая женщина, работающая в «красной зоне», написала: «В это сложное для всех время медсестры рядом с каждым больным и день и ночь. Из-за маски у нас раздражение на лицах. Мы не снимаем их по несколько часов. Ситуация напряженная. У всех нас очень тяжелый период».

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И все-таки закончим наш рассказ на мажорной ноте: на днях выздоровели и выписались из больниц Рязани 9 человек. Стало быть, с начала пандемии в регионе число выздоровевших стало равно 47. 30 из них проходили стационарное лечение. У остальных болезнь протекала в легкой форме, они находились на домашнем карантине.