Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 26 апреля: 539 - заражены, 63 - на подтверждении

Мы продолжаем вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области на 26 апреля 2020 года. Оперативная группа по борьбе с распространением COVID-19 дает последние данные статистики по заболевшим.

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Согласно актуальной на 26 апреля 01:00 информации, в Рязанской области зарегистрировано 539 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Еще 63 положительных по результатам первичных исследований тестов находятся на проверке у Роспотребнадзора.

В целом на 26 апреля 01:00 поступила информация о 4082 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусу, и контактных с больными и подозрительными на заболевание. Под наблюдением медиков находятся 1572 человека. Прошли обследование 2510 граждан. Все они здоровы.

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Из последних новостей по коронавирусу в Рязани стало известно, что скончался еще один человек с подтвержденным диагнозом коронавирус – в больнице имени Семашко умер 66-летний мужчина.

Пациент имел сопутствующие хронические заболевания. В больницу имени Семашко его перевели в тяжелом состоянии из Касимовской ЦРБ. Три недели он находился на аппарате ИВЛ. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался (читать подробнее).

Напомним, ранее мы сообщали, что с начала пандемии в Рязани и Рязанской области умерли шесть человек с подозрением на коронавирус, но только трое из них войдут в трагическую статистку COVID-19 (читать подробнее).

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Согласно актуальной информации на 26 апреля 01:00, из всех зараженных и условно зараженных - в Рязани проживают 329 человек. Администрация города опубликовала последние данные по инфицированным:

- в Московском районе зарегистрировано 116 случаев;

- в Октябрьском районе – 94 случая;

- в Железнодорожном районе – 77;

- в Советском районе – 42 случая заражения.

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Что касается последним данным по зараженным в районах Рязанской области, то по состоянию на 26 апреля 01:00, печальную статистку дополнил Кораблинский район. Зараженного коронавирусом человека выявили в селе Кипчаково. Кроме того, первого инфицированного обнаружили и в райцентре Захарово (смотрим последние данные, в каких районах Рязанской области живут зараженные и условно зараженные коронавирусом).

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Кстати, о районах. Житель поселка Побединка Скопинского района Дмитрий Сашников, заболевший коронавирусом, записал видеообращение из ОКБ имени Семашко.

— К сожалению, коронавирус добрался даже до меня. Но держимся, духом не падаем, надеюсь, что будет все хорошо. Палату мне дали шик и блеск, на шесть мест ни одного человека, — сообщил Дмитрий в первый день своего пребывания в больнице. Но уже в следующем видео сообщил, что мест в палате больше нет.

— Уже ночью все места в палате были заняты. За два часа вечером привезли 36 человек. К сожалению, болезнь атакует - везут, везут и везут. Будьте осторожны, соблюдайте дистанцию и не болейте, — обратился Дмитрий (читаем подробнее и смотрим видео).

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Среди всех заболевших коронавирусом рязанцев - 50 детей. Власти выложили последние данные по заболевшим, разграничив их по возрасту.

По возрасту с подтвержденным диагнозом коронавирус:

- от 18 до 45 лет — 217 человек;

- от 46 до 64 лет — 194 человека;

- от 65 до 80 лет — 63 человека;

- старше 80 лет — 15 человек;

- дети — 50 человек (двое по 9 месяцев; четверо по 1 году; двое по 2 года; 3; трое по 4 года; четверо по 5 лет; 6; шестеро по 8 лет; четверо по 9 лет; двое по 10 лет; трое по 11 лет; четверо по 12; трое по 13 лет; двое по 14; двое по 15 лет; двое по 16 и пятеро по 17 лет).

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Ну и единственная хорошая новость к 26 апреля 01:00 - по данным опергруппы из больниц Рязани выписались девять человек, перенесших коронавирусную инфекцию.

Таким образом, с начала пандемии в Рязанской области выздоровели и выписались всего 47 человек, 30 из них проходили стационарное лечение. У остальных болезнь протекала в легкой форме, они находились на домашнем карантине, под постоянным наблюдением врачей.

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