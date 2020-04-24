Генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев: Все наши объекты строятся, и срывов сдачи ни по одному из них у нас нет

О влиянии коронавируса на рынок недвижимости сегодня говорится очень много. При этом эксперты в своих прогнозах часто друг другу противоречат. Так, по словам одних, сейчас наблюдается снижение цен на вторичную недвижимость и стагнация на рынке новостроек. При этом в случае самого мягкого сценария изменения спроса на рынке новостроек крупнейшие застройщики жилья могут потерять из-за COVID-19 от 90 миллиардов рублей и до 200 миллиардов рублей при самом жестком сценарии.

В таком случае цены на новое жилье могут упасть на треть. Другие заявляют об увеличении ипотечных займов на 20% за один только март. А значит, новостройки все же скупают и никакой стагнации, пока есть покупательский спрос и активность, не предвидится.

Как видим, согласия между экспертами нет, а потому мы решили спросить о ситуации на первичном рынке у тех, кто видит ее изнутри и может достоверно рассказать, каких перемен ждать рязанцам. Наш сегодняшний собеседник – генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев.

Генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев.

«ПЕРЕДАЧУ КВАРТИР ПРОВОДИМ БЕЗОПАСНО»

– Сейчас все отрасли экономики лихорадит, и прогнозы не самые радужные. Как специалист, находящийся внутри сегмента, расскажите, что происходит с рынком недвижимости? И что будет с новостройками?

– Могу точно сказать, что рынок недвижимости никуда не денется. А вот насколько он будет велик – это вопрос. На сегодняшний день Рязанская область еще не совсем готова к переходу на проектное финансирование из-за низкой рентабельности всех проектов, которые сейчас есть на рынке. То есть цена квадратного метра в нашем регионе очень низкая, и банкам не очень выгодно в данное время финансировать новые проекты застройщиков. Это, с одной стороны, интересно для покупателя, потому что у них имеется возможность приобрести квартиру по приемлемой цене, но с другой стороны, накладывает определенный отпечаток на новые проекты, которые будут запускаться в городе.

– Многие предприятия и организации закрылись на карантин, но строительство домов, я знаю, ведется.

– Да, стройки работают! Благодаря правительству Рязанской области 5 апреля принято решение, что работы на стройках продолжаются, но с соблюдением необходимых мер предосторожности. Поэтому все без исключения объекты ГК «ЕДИНСТВО» строятся, и срывов сроков ввода в эксплуатацию ни по одному из них у нас нет.

– То есть вашим клиентам и тем, кто планирует купить квартиру в вашей группе компаний, можно не беспокоиться, что ключи им отдадут в срок?

– Здесь мы должны соблюсти два условия. Первое – завершить строительство и своевременно сдать жилой дом в эксплуатацию городу. Здесь у нас проблем нет, все объекты мы сдаем вовремя и готовим их к передаче собственникам. Даже с учетом того, что правительство Российской Федерации отменило штрафы за срыв сроков передачи, мы совершенно не предусматриваем такой вероятности, что какой-то из наших объектов не будет передан в срок, указанный в договоре. Второе – необходимо проработать процедуру самой безопасной передачи. Мы понимаем, что сегодня есть опасения и у покупателей, и у наших сотрудников и пожелания по возможности сократить непосредственные контакты. Поэтому в ближайшее время мы найдем возможность осуществлять безопасную передачу квартир нашим клиентам.

Для удобства и максимальной безопасности заключения сделки мы разработали уникальный Д-сервис или дистанционный сервис для наших клиентов. Человек может выбрать квартиру онлайн, а затем поговорить с любым из менеджеров нашей компании по телефону или по видеосвязи и определиться с объектом. Сотрудник, находящийся на объекте, проведет видеоэкскурсию по нему, чтобы клиент убедился, что выбранный на сайте объект ему идеально подходит. После этого можно совершить онлайн-бронирование, которое у нас является совершенно бесплатным – по телефону или оставив заявку на сайте. Менеджер с клиентом обсуждает условия сделки, вносит их в договор долевого участия, направляет любым удобным для клиента способом – это электронная почта, различные мессенджеры – проект этого договора. И если все условия клиента устраивают, мы можем подготовить договор, подписать его с своей стороны и при помощи курьера доставить на подпись клиенту.

«НОВЫХ ПРОЕКТОВ СТАНЕТ МЕНЬШЕ, И ПРОДАВАТЬСЯ ОНИ БУДУТ ГОРАЗДО ДОРОЖЕ»

– По данным РА «Национальные кредитные рейтинги», крупные российские застройщики при кризисном сценарии влияния на отрасль пандемии коронавируса могут снизить цены на новостройки на 20-30%. При этом возможно значительное падение спроса на новое жилье на 25% и более.

– Если цены на первичном рынке недвижимости упадут на 20-30%, я вас уверяю, что тогда ни один из проектов не будет достроен вовремя и за деньги. Потому что в данном случае – при условии, что рентабельность стандартного проекта составляет не более 15% – застройщики будут строить в минус. А следовательно, возрастет риск появления обманутых дольщиков. Поэтому на 20-30% рынок, по крайней мере в Рязани, физически опуститься не может. Не исключено, что такие падения могут быть в Москве или Подмосковье, но у нас таких падений быть в принципе не может, потому что тогда мы вынуждены будем продавать квартиры себе в убыток. А отсюда возникает вопрос: на что достраивать объекты?

– Значит, дешеветь квартиры на фоне экономического спада не будут?

– Да, себестоимость квадратного метра растет, и растет она с периодичностью раз в месяц. Никто из застройщиков не станет заниматься самоубийством и торговать себе в убыток, поэтому цены будут только расти. Если сейчас подвести краткий итог, то получается, что квартиру по выгодной цене лучше брать в нынешних условиях, потому что новые проекты, во-первых, будут гораздо дороже, и во-вторых, их количество будет кратно уменьшаться.

– Как валютные колебания отразятся на итоговой стоимости квадратного метра?

– Поскольку на сегодняшний момент в строительстве применяется большое количество импортных материалов, оборудования, соответственно, и разница в выражении в любом случае будет влиять на себестоимость строительства. Начиная с февраля ряд строительных материалов и оборудования подорожал, и по некоторым позициям достаточно существенно, но кратность скачков доллара на 5-6-10 процентов не будет зеркально отражаться на стоимости квадратного метра. Мы прекрасно понимаем покупательскую способность населения, и ряд затрат, который у нас увеличивается, мы не будем в таком же размере перекладывать на плечи покупателей. Наши специалисты будут следить за уровнем спроса и под него формировать предложение.

Кирпичные дома, такие как дом 6 ЖК «Скобелев», отличает хорошая шумо– и теплоизоляция, благодаря чему в квартире создается комфортная атмосфера.

«ИПОТЕКИ НА ВЕСЬ СРОК С ТАКИМИ СТАВКАМИ НЕ БЫЛО НИКОГДА И НИ У КОГО»

– В каком состоянии сегодня продажи? Интерес к квартирам не снизился?

– Сейчас в связи с туманностью завтрашнего дня существуют некоторые опасения со стороны инвесторов – людей, которые планируют покупать квартиры. Что будет с работой, уровнем заработной платы и в принципе с ситуацией в стране – это вполне оправданные и логичные вопросы, которые возникают у населения. Не могу сказать, что продажи прекратились, но они заметно упали именно потому, что есть неопределенность на рынке.

– А как в условиях пандемии вы проводите показ квартир потенциальным клиентам?

– Строительная отрасль включена в перечень направлений, которые могут осуществлять свою деятельность в период самоизоляции. Мы, как и раньше показываем квартиры, но теперь с соблюдением всех норм и требований безопасности: обязательно наличие маски, перчаток и соблюдение социальной дистанции. Кроме того, продолжает работу наш проект виртуальных туров по квартирам с генеральным директором. К этому продукту есть определенный интерес со стороны потенциальных покупателей. Более того, это как раз укладывается в нормы нынешней жизни, ведь многие отрасли ушли в режим онлайн. И мы, естественно, это направление будем развивать и дальше, максимально подробно рассказывать обо всех наших новостройках для людей, которые по тем или иным причинам не хотят или боятся выходить из дома – важно, чтобы они даже удаленно могли получить максимум информации.

– Для поддержания, так сказать, настроения у покупателей вы не планируете какие-нибудь скидки или акции?

– У нас на все объекты, которые имеются в продаже ГК «ЕДИНСТВО», распространяются специальные цены. Мы при обсуждении ценовой характеристики той или иной квартиры всегда исходим из конкретной ситуации каждого клиента и можем достаточно существенно двигаться по ряду жилых комплексов. Поэтому каких-либо дополнительных акций в ближайшее время не планируется. Но это не означает, что мы не готовы идти навстречу клиенту, исходя из его ситуации.

– Знаю, что недавно у вас появилось новое интересное предложение по ипотеке. Расскажете?

– Да, на сегодняшний момент мы совместно с Россельхозбанком запустили льготную ипотеку в рамках государственной программы по реализации жилья на сельских территориях (1). Называется она «Сельская ипотека». Под эту программу у нас попадает ЖК «Правый берег». Выгода этой программы в том, что вы можете получить кредит на весь срок ипотеки под 2,7% годовых (2). Это даже ниже, чем уровень официальной инфляции. То есть у рязанцев появилась, можно сказать, уникальная возможность практически бесплатно получить свои жилые метры. Программа беспрецедентна для России, потому что ипотеки на весь срок с такими ставками не было никогда и ни у кого.

– Если такие выгодные условия, квартиры в этом жилом комплексе, наверное, нарасхват?

– С каждым днем количество квартир тает, из почти 400 осталось порядка 50, и ежедневно у нас бронируются и покупаются квартиры в этом жилом комплексе.

В ЖК «Невский» предусмотрены все удобства для жизни: индивидуальная система отопления и газоснабжения, счетчики для учета газа и воды.

«НЕ СТАВИМ СЕБЕ УРЕЗАННЫЕ СРОКИ, ЧТОБЫ НЕ ПОДВЕСТИ КЛИЕНТОВ»

– Ну тогда давайте порадуем ваших настоящих и будущих клиентов. Расскажите, какие жилые комплексы сейчас в работе у компании и когда ждать сдачи?

– В течение 2020 года мы планируем сдать 10 жилых комплексов. Мы сдали уже три жилых комплекса: ЖК «Современник», пятый дом ЖК «Скобелев», вторая очередь ЖК «Пожарский». На прошлой неделе мы официально ввели в эксплуатацию ЖК «Голицын», в ближайшее время сдадим первую очередь ЖК «Невский», также на весенний период запланирована сдача ЖК «Королев». Во второй половине года у нас по плану идут жилые комплексы «Овация», «Жуков», «Правый берег», «Видный», первая очередь «Маргелова». Если все пойдет по тому плану, который мы наметили, то в этом году мы сдадим порядка 200 тысяч кв. м жилья.

– То есть по сдаче жилья идете в своем привычном темпе?

– Мы стараемся в любом случае выдержать тот темп, который набрали, при этом никогда не ставим себе урезанные сроки, чтобы не подвести клиентов, попасть на штрафные санкции и перенести передачу за пределы договорных сроков. Поэтому все наши объекты имеют реальные сроки как ввода в эксплуатацию, так и сроки передачи. И сейчас, даже несмотря на неопределенность ситуации, с учетом того, что стройки заработали, опасности в переносе сроков сдачи домов в эксплуатацию нет.

– Учитывая общую ситуацию, новые жилые комплексы в этом году планируете начинать?

– В этом году мы планируем вывести в продажу и реализацию вторую очередь жилого комплекса «Правый берег». Дальше будем смотреть по ценовым характеристикам и спросу покупателей и планировать запуск новых проектов.

– И все они будут строиться в рамках проектного финансирования?

– Да, сейчас других правил быть не может, поэтому все новые объекты пройдут через проектное финансирование.

НА ЗАМЕТКУ

Группа компаний «ЕДИНСТВО» запустила новую услугу – дистанционный сервис! Если вы боитесь выходить из дома, специалисты проведут всю необходимую предварительную работу, которая сделает вашу предстоящую покупку наиболее эффективной и безопасной. В частности:

- потенциального клиента обеспечат необходимой информацией о наличии и стоимости заинтересовавшего его жилья;

- проведут удаленную консультацию по всем вопросам проведения предстоящей сделки;

- обсудят и согласуют условия сделки любым удобным для вас способом дистанционно;

- при необходимости предоставят информацию об ипотечном кредитовании, обеспечат подачу документов на рассмотрение в те банки, которые предоставляют кредиты на наиболее приемлемых для клиента условиях;

- заключат дистанционно договор и сократят посещение офиса до одного раза.

Более подробную информацию об онлайн-сервисе вы можете получить по телефону 8 (4912) 900-700.

У рязанцев есть возможность приобрести городскую квартиру по выгодным условиям «Сельской ипотеки» в ЖК «Правый берег».

1 Сельские территории – сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, сельские населенные пункты, рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением городских округов, на территории которых находятся административные центры субъектов РФ), городских поселений и внутригородских муниципальных образований г. Севастополя. Перечень таких сельских населенных пунктов, рабочих поселков на территории субъекта РФ определяется высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ или органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ (далее – орган исполнительной власти).

В указанное понятие не входят внутригородские муниципальные образования гг. Москвы и Санкт-Петербурга, а также муниципальные образования и городские округа Московской области. Сельские агломерации – сельские территории, а также поселки городского типа, рабочие поселки, не входящие в состав городских округов, и малые города с численностью населения, постоянно проживающего на территории, не превышающей 30 тыс. человек. Перечень сельских агломераций на территории субъекта РФ определяется в соответствии с приложением № 11 к государственной программе РФ «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ». В указанное понятие не входят внутригородские муниципальные образования гг. Москвы и Санкт-Петербурга, а также муниципальные образования и городские округа Московской области.

2 Процентная ставка составляет от 2,7% годовых. Процентная ставка действует при условии оформления договора личного страхования. В случае отказа от личного страхования ставка составит 3% годовых.

Подрядные организации и договоры подряда должны соответствовать требованиям Банка. Более подробную информацию об условиях предоставления «Ипотечного кредита с льготной процентной ставкой для граждан Российской Федерации на строительство (приобретение) жилого помещения на сельских территориях» можно получить по первому требованию в подразделениях АО «Россельхозбанк», а также на официальном сайте www.rshb.ru и по телефону 8800100-0-100. Данная информация не является рекламой. Не является офертой. Информация действительна на 06.03.2020.

Проектные декларации опубликованы на сайте наш.дом.рф.

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