Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 23 апреля: 392 - заражены, 37 - на подтверждении

Мы продолжаем вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и Рязанской области на 23 апреля 2020 года. На данный момент оперативная группа по борьбе с распространением COVID-19 дает последние данные статистики по заболевшим.

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По состоянию на 16:00 22 апреля в больницах региона находятся 102 пациента с коронавирусной инфекцией. Это на восемь больше, чем днем ранее.

Всего в регионе, COVID-19 обнаружили у 429 человек, считая тех, чьи положительные тесты еще находятся на подтверждении. 15 человек из общего числа вылечились, четверо умерли: результаты вскрытия двоих объявили 21 октября, еще двоих - 22 октября. Остальные, помимо госпитализированных, переносят болезнь в легкой форме и остались на домашнем карантине.

В медучреждениях у 27 пациентов состояние удовлетворительное, у 65 – средней тяжести. Состояние 10 пациентов врачи оценивают как тяжелое. Четыре человека - 58, 65 лет и двое 66-летних - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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В Рязани среди районов города большую часть случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в Московском – 86 из 226. Сюда входят как уже подтвержденные случаи, так и те, которые пока находятся на перепроверке (их значительно меньше). По последним данным на 22 апреля, за сутки по всему областному центру выявили 24 человек с COVID-19.

Самый большой прирост заболевших наблюдался в Октябрьском районе, где их стало 64 (+11 по сравнению со вторником). По пять новых положительных тестов на коронавирус приходятся на Московский и Железнодорожный районы. В последнем теперь 55 случаев.

В Советском районе зарегистрировано гораздо меньше людей со злосчастной инфекцией, но даже там это число увеличилось до 21 (+3).

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Оперативная рабочая группа регионального правительства опубликовала последнюю информацию по зараженным коронавирусом жителях районов Рязанской области. Напомним, по состоянию на 22 апреля 13:00 с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 429 человек. Из них:

- в Рязани выявлено 226 (+24 в сравнении с 21 апреля) человек;

- в Рязанском районе — 33 (+2): Заокское сельское поселение – 22, Подвязье – 2, Насурово – 2 (+1), Дядьково – 1, Тюшево – 1, Секиотово – 1, Рожок – 1, Абрютино – 3.

С полной географией распространения на территории региона можете ознакомиться здесь.

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22 апреля в Рязанской области обновили статистику заболевших коронавирусом по возрасту. По информации на 12.00 22 апреля, среди заболевших 65 человек от 65 лет, причем 12 старше 80. У представителей этой возрастной категории чаще других при COVID-19 возникают осложнения, как следствие - выше риск летального исхода. 44 пациента – это дети в возрасте от 9 месяцев до 17 лет. С полной статистикой можете ознакомиться ниже.

392 подтвержденных случая коронавируса:

- до 18 лет - 39 человек (9 месяцев (2), 1, 2 (2), 3, 4 (2) года, 5 (3), 6, 8 (6), 9(3), 10, 11 (2), 12 (4); 13 (3); 14; 15; 16 (2), 17 (4)).

- от 18 до 45 лет – 158 человек;

от 46 до 64 лет – 134 человека;

от 65 до 80 лет – 49 человек;

старше 80 лет – 12 человек.

37 условно подтвержденных случаев коронавируса:

- до 18 лет - 5 человек (1, 4 года, 9, 10 и 11 лет);

- от 18 до 45 лет – 14 человек;

от 46 до 64 лет – 14 человек;

от 65 до 80 лет – 4 человека.

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23 и 24 апреля для дезинфекции улиц Рязани планируют применить военную технику. Обработку с ее помощью проведут аэрозольным методом, если позволит погода.

В каждый из дней дезинфекция назначена на одно и то же время, с 9.00 до 11.30, но маршруты будут отличаться.

23 апреля:

- ул. Московское шоссе – от ж/д моста до ул. Вокзальная;

- ул. Московское шоссе – от ул. Вокзальная до ул. Юбилейная;

- передвигаются по ул. Юбилейная без обработки;

- ул. Крупской;

- ул. 7-й Мервинский проезд;

- ул. Мервинская – от ул. 7-й Мервинский проезд до ул. Московское шоссе.

24 апреля:

- ул. Дзержинского – до ул. Гагарина;

- ул. Гагарина – до ул. Черновицкая;

- ул. Черновицкая – до ул. Гоголя;

- ул. Черновицкая – от ул. Гоголя до ул. Гагарина;

- ул. Черновицкая без обработки от ул. Гагарина до ул. Островского;

- ул. Островского – от ул. Черновицкая до ул. Высоковольтная;

- ул. Высоковольтная – до ул. Дзержинского;

- ул. Высоковольтная – от ул. Дзержинского до ул. Островского;

- ул. Островского – от ул. Высоковольтная до ул. Чкалова;

- ул. Чкалова – от ул. Островского до площади Димитрова.

Перед обработкой по дорогам пройдут автомобили-пылесосы, чтобы собрать пыль и мелкие камни. Если проезду колонны будут мешать припаркованные машины, то их с помощью эвакуатора переместят на любое свободное место в радиусе 300 метров.

На время дезинфекции изменятся маршруты общественного транспорта. Как именно - читайте в нашем материале.

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