Дезинфекция в Рязани 23 и 24 апреля: как изменятся маршруты общественного транспорта

23 и 23 апреля в Рязани вновь пройдет масштабная дезинфекция городских улиц аэрозольным методом. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра. В каждый из дней обработка назначена на одно и то же время, с 9.00 до 11.30, но маршруты будут отличаться.

23 апреля военная техника пройдет по трем маршрутам: от путепровода на Первомайском проспекте до улицы Вокзальная, по Московскому шоссе - от улицы Вокзальная до улицы Юбилейная, по улице Крупской, 7-й Мервинский проезд и дальше от 7-го Мервинского проезда до Московского шоссе.

24 апреля машины с аэрозольными опрыскивателями проследуют по девяти маршрутам: от улицы Дзержинского до улицы Гагарина, от Гагарина до улицы Черновицкая, от Черновицкой до улицы Гоголя, по улице Черновицкой (от улицы Гагарина до улицы Островского), по улице Островского (от улицы Черновицкая до Высоковольтной), от улицы Высоковольтная до улицы Дзержинского, по улице Высоковольтной (от Дзержинского до Островского), по улице Островского (от Высоковольтной до улицы Чкалова) и по улице Чкалова (от Островского до площади Димитрова).

В связи с дезинфекцией администрация Рязани предупредила об изменении маршрутов муниципального и коммерческого общественного транспорта, проходящего по указанным улицам.

23 апреля жителям Московского района придется подумать о том, как добраться до центра города.Фото: Константин МОГИЛИН

23 апреля

Троллейбусы маршрута №1 от площади Соборной до улицы Вокзальной будут следовать по своему привычному маршруту, но после этого свернут для разворота на остановочный пункт «Вокзал Рязань-2». Движение троллейбусов от улицы Забайкальской на это время приостанавливается.

Троллейбусы маршрутов под номерами 8, 9 и 16 также по центру до улицы Вокзальной будут следовать как обычно, а затем совершать разворот в районе железнодорожного вокзала Рязань-2. При этом движение из микрорайона Приокский до центра временно приостановят. То же самое касается и троллейбусов с номерами 10 и 17 с той разницей, что они не будут следовать до улицы Крупской и от нее тоже.

Движение же троллейбуса №4 на время дезинфекции приостановят совсем.

Похожая ситуация 23 апреля произойдет и с автобусным транспортом. До улицы Вокзальная из центра маршруты с номерами 4, 7, 15, 18 и 21 будут следовать как обычно, а вот обслуживание Московского района временно прекратится.

Автобус №13 от конечной «ТЦ Круиз» следуют до «Вокзальной» по обычному маршруту, а далее в обратном направлении проедет по улицам Вокзальная, Чкалова и Военных автомобилистов.

Коммерческие же перевозчики, работающие на маршрутах №46 и 53, вместо участка «Дом художника» - «3-й квартал», проследуют по Северной окружной дороге, а дальше по своим привычным маршрутам.

Маршрутки №75 и 66 также после остановки «Дом художника» повернут в сторону Северной окружной и дальше по ней проследуют до остановки «Улица Интернациональная» (№75) и «Памятник Братства по оружию» (№66).

Автобус №30 на участке пути между остановками «УРТ» и «Памятник Братства по оружию» проследует по Первомайскому проспекту, улице Каширина, Северной окружной дороге, улице Бирюзова, проезду Шабулина и улице Октябрьской. Из микрорайонов Недостоево и Приокский эта маршрутка будет доезжать до остановки «Завод Красное знамя», где совершит разворот.

Коммерческие перевозчики на маршрутах №50 и 58 на участке между остановками «УРТ» и «Интернациональная, 23» проследуют по Первомайскому проспекту, улице Каширина, Северной окружной дороге, улицам Бирюзова и Интернациональная.

Маршрутки под номерами 47, 68, 71, 88 в центре будут следовать по обычным маршрутам, но после этого также свернут к вокзалу «Рязань-2» и поедут в обратном направлении, но уже по улице Чкалова.

Оба дня изменения в движении транспорта продлятся до 11.30.

24 апреля

Троллейбусы маршрута №2 из микрорайона Дашково-Песочня проследуют до остановочного пункта «Вокзал Рязань-2» и далее в обратном направлении. Движение троллейбусов от Октябрьского городока приостанавливается.

Троллейбусы маршрута №3 из микрорайона Дашково-Песочня до остановочного пункта «Дом художника» будут следовать по своему маршруту, а далее по Первомайскому проспекту, улице Вокзальной и до остановочного пункта «Вокзал Рязань-2». Движение троллейбусов от остановки «ЦПКиО» приостанавливается.

Похожие изменения произойдут и сдвижением троллейбуса №6. От конечной «Завод Рязцветмет» до остановки «Дом художника» он проследует по обычному маршруту, а далее по Первомайскому проспекту и улице Вокзальной до остановочного пункта «Вокзал Рязань-2». Движение от остановки «Памятник Полетаеву» приостанавливается.

Троллейбусы маршрутов №9 и 17 из Московского района в направлении центра города проследуют до площади Победы по своим маршрутам, а далее по Первомайскому проспекту, улице Маяковского до остановки «Площадь Мичурина» и далее в обратном направлении.

Движение троллейбусов №5 и 15 на время дезинфекции будет приостановлено.

Автобусы маршрута №6 из микрорайона Дашково-Песочня будут следовать до остановки «Трест Нефтехим» по своему маршруту, а далее до остановочного пункта «Завод точного литья» и в обратном направлении.

Автобусы маршрута №16 из Дашково-Песочни проследуют до площади Мичурина и обратно. При этом движение из поселка Южный приостанавливается.

Автобусы №20 из Дашково-Песочни проследуют до «Дома Художника» по своему маршруту, а далее по Первомайскому проспекту, Михайловскому шоссе, улице Военных Автомобилистов и обратном направлении.

Движение автобусных маршрутов №1, 2, 3 и 23 приостанавливается.

Из поселка Соколовка по-прежнему в центр можно будет уехать на маршрутке №49, но после остановки «Вокзальная» они проследуют через Рязань-2, улицу Чкалова, Первомайский проспект и далее в обратном направлении. Движение от конечного остановочного пункта «Психбольница» приостанавливается.

Маршрутка №77 из Дашково-Песочни проследуют до улицы Вокзальная по своему маршруту, а далее по Михайловскому шоссе и улице Военных Автомобилистов.

Коммерческие перевозчики обслуживающие маршруты №33 и 85 из микрорайона Дашково-Песочня довезут вас только до остановки «Больница имени Семашко». Движение общественного транспорта из поселка Южный приостанавливается.

Маршрутки №65 и 99 в направлении из Дашково-Песочни следуют до остановки «Вокзальная» по своим маршрутам, а далее по улицам Вокзальная, Чкалова и Первомайскому проспекту в обратном направлении. Движение автобусов от конечных остановочных пунктов «Психбольница» и «Гинцветмет» приостанавливается.

Движение комерческих маршрутов №30, 50, 58, 62, 71 и 90 в указанные часы приостанавливается вовсе.

Также в администрации Рязани обратились к автолюбителям с просьбой планировать свои маршруты за ранее, а с самих улиц где пройдет дезинфекция, убрать свои транспортные средства. Если же проезду колонны будут мешать припаркованные машины, то их с помощью эвакуатора переместят на любое свободное место в радиусе 300 метров.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани обозначили маршруты аэрозольной дезинфекции улиц

На них приостановят движение муниципального транспорта. Мешающие автомобили эвакуируют (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!