Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 24 апреля: 429 - заражены, 46 - на подтверждении

Мы продолжаем вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и Рязанской области на 24 апреля 2020 года. На данный момент оперативная группа по борьбе с распространением COVID-19 дает последние данные статистики по заболевшим.

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Согласно последней официальной информации от оперативной рабочей группы, по состоянию на 24 апреля 01:00 в Рязани и области зарегистрировано 429 случаев заболевания коронавирусом. На подтверждении в Роспотребнадзоре находятся 46 положительных тестов. Кроме того, 32 человека выздоровели, 15 из них находись на стационарном лечении и уже выписаны.

В целом на 24 апреля 01:00 известно о 3710 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусу, и контактных с больными и подозрительными на заболевание. Под наблюдением врачей находятся 1322 человек. Прошли обследование 2388 граждан. Все они здоровы.

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Из 475 зараженных и условно зараженных человек, по последним данным к 24 апреля, 250 человек проживают в Рязани. Администрация города обнародовала цифры по привязке больных к округам областного центра. Получилось, что:

- в Московском районе зарегистрировано 92 случаев;

- в Октябрьском районе – 69 случай;

- в Железнодорожном районе – 64 случая;

- в Советском районе – 25 (+11) случаев заражения.

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Если говорить о районах Рязанской области, то по количеству зараженных коронавирусом лидируют Рязанский район – 39 человек с подтвержденным и условно подтвержденным вирусом COVID-19. Из них только в Заокском и Коростове – 24 человека.

На втором месте среди районов по числу зараженных коронавирусом – Скопинский район — 31 человек (без учета Скопина – Ред.). Самые инфицированные населенные пункты Скопинского района: поселок Павелец – 12 человек и село Ильинка – 7 человек. На третьем месте в печальном рейтинге занял Михайловский район — 13 человек (без города Михайлова). Самым инфицированным населенным пунктом района стал поселок Октябрьский – 6 человек (читать подробнее статистику по распространению коронавируса в районах области).

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Девять больных коронавирусом рязанцев находятся в тяжелом состоянии.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным минздрава, в настоящее время в больницах Рязани на лечении находится 121 пациент с коронавирусом, в том числе семеро детей. Состояние 41 пациента врачи оценивают как удовлетворительное, 71 человека - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся девять пациентов, из них четверо - 58, 65, двое по 66 лет. Всех их подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких (читать подробнее).

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Между тем из уст чиновников пока не слышно оптимистичных прогнозов. Говорят только, что пик заболеваемости коронавирусом не пройден, все находится под контролем специалистов и властей, вырабатываются какие-то меры поддержки тем, кто остался в период пандемии без работы, и малому бизнесу. Но и готовятся к худшему.

Так, в случае резкого ухудшения обстановки в связи с коронавирусом в Рязани в течение трех дней внедрят систему пропусков по QR-коду. Об этом заявил губернатор Николай Любимов.

— Нужно провести работу с населением, объяснить важность всех этих мер, — подчеркнул Любимов. — Что касается физических лиц, хочу обратиться к гражданам отдельно. Если у вас есть такая возможность, то оформите пропуска себе и своим близким заблаговременно. Если ситуация того не потребует, мы не будем вводить пропуска для людей, но в случае ухудшения ситуации по пандемии - для всех будет лучше позаботиться заранее (читать подробнее о QR-коду).

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Кстати о тех, кто остался без работы. Вчера рядом с одним из сетевых супермаркетов на улице Крупской покупателей и прохожих развлекал мим со своей собакой. Артиста зовут Евгений, а его пса породы джек-рассел-терьер – Джонни. Мужчина рассказал «Комсомолке», что проживает он совсем рядом с магазином, поэтому решил не просто выгулять своего четвероногого друга, но и поднять людям настроение.

Артист Женя со своим другом Джонни развлекают и веселят людей в столь непростое время.Фото: Константин МОГИЛИН

— Я работаю профессиональным аниматором и ведущим, но из-за пандемии коронавируса практически лишился источников дохода, — рассказывает Евгений. — Никакие мероприятия уже давно не проводятся, поэтому я решил хоть как-то поднять настроение нашим дорогим рязанцам. Трудные времена приходят и уходят, а вот добрыми людьми надо оставаться всегда (читайте подробнее и смотрите видео. Поверьте, это единственная светлая новость за 23 апреля).

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Чуть не забыли сообщить вам об очередной инициативе нашего губернатора. Николай Любимов предложил администрации Рязани с уже с ближайшего понедельника, 27 апреля, перевести весь городской общественный транспорт на разрывной график работы. По мнению Любимова, автобусы и троллейбусы должны выходить в рейс только с 6:00 до 10:00 утром и с 16:00 до 20:00 вечером. Так себе инициатива, конечно, но как сказал глава региона, связано это ограничение с ростом заболеваемости. Это будет очередная мера по борьбе с распространением коронавируса в Рязани.

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