Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 22 апреля: 316 - заражены, 15 – выздоровели

Продолжаем следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и Рязанской области.

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По состоянию на 01.00 22 апреля в больницах Рязани продолжают лечение 94 пациента с коронавирусом, из них шестеро детей. Состояние у двадцати четырех из них удовлетворительное. У шестидесяти болезнь протекает в средней степени тяжести. А вот 10 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Причем, половина из них, в возрасте от 58 до 83 лет, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Но есть и отличные новости! Число выздоровевших рязанцев наконец-то увеличилось. Согласно последним новостям, из больниц выписали шесть человек, которым ранее поставили диагноз «Коронавирусная инфекция». Несложно посчитать, что выздоровевших стало пятнадцать.

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Если брать динамику роста заболеваемости COVID-19 в цифровом эквиваленте, то она такова. К 01.00 22 апреля в Рязанской области выявили еще 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число уже точно заболевших перевалило за три сотни – их 316. Еще 77 положительных тестов находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре. Стало быть, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 393 человека.

К 01.00 22 апреля поступила информация о 36 958 гражданах, прибывших в муниципалитеты Рязанской области из других регионов, а также из-за рубежа. Сейчас на контроле в муниципальных образованиях находятся 1269. Все они до истечения срока карантина пребывают в самоизоляции или в обсервациях. При этом 857 человек медиками уже не контролируются, они здоровы.

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К 01.00 22 апреля появились новые данные о географии распространения коронавируса по территории Рязанской области. В областном центре тесты на COVID-19 оказались положительными сразу у 59 человек, а это означает прибавку сразу на 41%!

Утром 21 апреля своеобразным лидером по числу заболевших являлся Московский район – 50 человек. За ним следует Октябрьский – 41 житель, в Железнодорожном практически столько же – 38. А вот в Советском районе зафиксирована цифра почти в четыре раза меньше, чем у «лидера» - 14. Днем 21 апреля стало известно, что среди зараженных оказался даже сотрудник программы «Вести Рязань».

В Касимове за счет четырех новых случаев общее число увеличилось в три раза. Ареал распространения COVID-19 расширился. На карте появились новые точки: село Старолетово в Рыбновском районе и поселок Лесной (Шиловский район).

Мы специально собрали статистику по муниципальным образованиям и проследили динамику распространения коронавируса.

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Администрация областного центра высказалась о скачке заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе. Власти считают, что главная причина – несоблюдение самоизоляции.

Конечно, дело далеко не только в нежелании соблюдать рекомендации и требования – многие продолжают работать, обеспечивать себя и свои семьи. Но не все. По этому поводу владелец ТРЦ «Малина» Игорь Скворцов написал открытое письмо губернатору. Он обратил внимание Николая Любимова на то, что «торгово-развлекательный центр - это сотни предприятий ИП и малого бизнеса, тысячи рабочих мест и материальное благополучие их семей».

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К 01.00 22 апреля в Рязани стало известно, что к уже имеющимся лабораториям, способными проводить исследования на COVID-19, прибавилась еще одна – в Областном клиническом кожно-венерологическом диспансере. В ней будут обрабатывать около 100 тестов в день. При этом биоматериал на анализ будут принимать круглосуточно. Сами исследования станут проводить врачи клинической лабораторной диагностики.

К 01.00 22 апреля также стали известны результаты патологоанатомического исследования двух пациентов рязанских больниц, имевших подозрение на СОVID-19. Согласно результатам исследований, мужчина 77 лет умер от необратимых ишемических изменений сердца и головного мозга, причиной которых стал сахарный диабет. Женщина 39 лет скончалась от тромбоэмболии, что было установлено в результате комплексного лабораторного исследования.

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Жителей Рязани в борьбе с коронавирусом поддержал бургомистр немецкого города-побратима. Маркус Леве из Мюнстера прислал письмо Елене Сорокиной. А сотрудники полиции творчески призвали жителей региона оставаться дома, чтобы не заразиться коронавирусом. Они применили модный прием – кавер на известную песню группы «Король и шут».

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