2020-04-17T23:50:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 18 апреля: 184 человека заражены, 33 - на подтверждении

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Рязани и Рязанской области на 18 апреля 2020 года. Информация обновляется
Антон КОНОВАЛОВ
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Работа медиков в рязанской ОКБ имени Семашко. Фото медучрежднения.Работа медиков в рязанской ОКБ имени Семашко. Фото медучрежднения.
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Продолжаем вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и Рязанской области.

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На 1.00 18 апреля в Рязанской области в совокупности зарегистрировано 217 случаев коронавирусной инфекции. 184 уже подтверждены. Сюда входят 9 человек, которые переболели COVID-19 и выписаны из больницы. 33 положительных теста находятся на дополнительной проверке в лаборатории регионального управления Роспотребнадзора.

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На 18 апреля в Рязани запланирована масштабная санитарная уборка и дезинфекция улиц. Общественный транспорт не будет работать совсем, а движение личного транспорта ограничат из-за перекрытий. Объясняют это тем, что на улицах в последние дни стало больше людей и автомобилей и подскочила заболеваемость коронавирусной инфекцией.

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С 16 по 17 апреля в Рязани выявили еще 23 зараженных COVID-19, и всего таких случаев стало 99. В Заокском сельском поселении 22 человека сдали положительные тесты, в Скопинском районе – 15. С полной статистикой по муниципальным образованиям можете ознакомиться в нашем материале.

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В ночь с 18 на 19 апреля православные христиане отмечают главный праздник – Пасху. Традиционно в пасхальную ночь в храмах собиралось наибольшее количество верующих. Но в связи с пандемией коронавирусной инфекции главный санитарный врач региона предписала руководителям религиозных организаций до 30 апреля не допускать проведение религиозных обрядов и церемоний с присутствием людей.

Во время прямой линии 17 апреля губернатор Николай Любимов пояснил, что богослужения продолжат проводиться.

— Мы временно ограничиваем доступ в религиозные учреждения, чтобы избежать массового скопления людей. В условиях пандемии, я думаю, все понимают – эта мера жизненно необходима.

Другими словам, храмы будут работать, но попасть туда смогут только священнослужители и работники храмов (читать подробнее).

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С 16 апреля на границе Рязанской и Московских областей (трассе М5 «Урал») представители МВД, МЧС, Роспотребнадзора и скорой медицинской помощи развернули пост, чтобы предотвратить дальнейшее распространение COVID-19.

Дорожные полицейские останавливают автомобили, чтобы медики, сотрудники Роспотребнадзора и волонтеры могли проверить здоровье водителей и пассажиров.

Также выявляются нарушители самоизоляции. Так, полицейские остановили автомобиль «Лада» с прицепом. При проверке выяснилось, что 33-летний водитель «Весты» вез в Москву молочную продукцию на продажу. Мужчину развернули обратно и выдали уведомление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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