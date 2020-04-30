РНПК: люди – наша главная ценность

Всемирный день охраны труда отмечается ежегодно с 1989 года, со дня памяти, который провели американские и канадские трудящиеся по работникам, пострадавшим или погибшим на рабочем месте. С тех пор девизы и лозунги каждый год меняются, но все они связаны с обеспечением и сохранением безопасности людей на производстве.

Ежедневная работа для улучшения условий

В Рязанской нефтеперерабатывающей компании (дочернее общество НК «Роснефть») охрана труда – важная часть деятельности всей компании. О том, как на предприятии организована работа в этом направлении, нам рассказал начальник отдела охраны труда Игорь Маношкин.

– На нашем предприятии ведется ежедневная работа по улучшению условий труда на рабочих местах, формированию безопасной и безвредной для здоровья производственной среды, уменьшению рисков возникновения несчастных случаев и профессиональных заболеваний. В РНПК, как на всех предприятиях «Роснефти», внедрен проект «Золотые правила безопасности труда». Проект включает тренинги по требованиям охраны труда и правил безопасности при выполнении работ повышенной опасности. Проводится обучение и тестирование по «Золотым правилам» всех руководителей, специалистов и рабочих, в должностные обязанности которых входит организация и проведение работ повышенной опасности, – поделился Игорь Анатольевич.

Многоуровневый контроль, льготы и компенсации

При этом рязанские нефтепереработчики уверены, что без травм на производстве можно обойтись, если проводить ежедневные проверки.

– Каждый сотрудник обязан появиться на рабочем месте, имея полный комплект средств индивидуальной защиты, к которым относятся спецодежда, спецобувь, каска, защитные очки и респиратор. Также на нефтезаводе проводят комиссионные проверки с участием гендиректора и руководителей подразделений по охране труда, промышленной безопасности, экологии, метрологии, энергетике и других. Последний этап контроля проводят представители компании «Роснефть». Кроме того, отдел охраны труда принимает просьбы и замечания от своих работников, – продолжает начальник отдела Игорь Маношкин.

Два раза в год на предприятии проводится акция «Безопасная дорога», направленная на профилактику травматизма на транспорте. В рамках мероприятий уполномоченные специалисты проверяют технику и знания людей как на предприятии, так и в подрядных организациях.

Кроме того, для работников компания предоставляет различные льготы и компенсации – дополнительные дни к отпуску, доплаты за вредность, сокращенная рабочая неделя.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В 2020 году к уже ставшим привычными мероприятиям по охране труда добавились новые, связанные с пандемией коронавируса. Так, на технологической площадке предприятия, а также в офисных зданиях проводится комплекс мероприятий, направленный на предотвращение распространения COVID-19.

С привлечением специализированной организации произведена дезинфекция и санитарная обработка производственных площадок. Переговорные комнаты и производственные помещения, связанные со скоплением людей, оборудованы обеззараживающими лампами. На предприятии усилен контроль по применению сотрудниками средств индивидуальной защиты.

В плановом порядке проводится тестирование работников на COVID-19. С его помощью медики выявляют носителей вируса на ранней стадии без внешних симптомов, далее определяют контактные группы и изолируют инфицированных сотрудников до подтверждения диагноза.

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