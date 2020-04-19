Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 19 апреля: 225 человек заражены, 42 - на подтверждении

Продолжаем вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и Рязанской области.

***

По состоянию на 1.00 19 апреля в Рязанской области известно о 267 случаях COVID-19. Из них 225 подтверждены, а еще 42 положительных теста пока проходят повторную проверку в Роспотребнадзоре.

Госпитализировали на это время 68 человек. У остальных болезнь протекает в легкой форме, а потому они находятся дома под наблюдением медиков. Региональная опергруппа сообщает о девяти пациентах в тяжелом состоянии, причем трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Девять человек с коронавирусом выздоровели и выписаны, но в статистике по заболевшим по-прежнему значатся.

***

О COVID-19 в Рязани и Рязанской области известны и другие факты. Например, где конкретно и в каком количетсве выявили случаи этой инфекции. За 18 апреля на карте распространения коронавируса появилось несколько населенных пунктов. Особо отметим райцентры – город Ряжск и соседний поселок Александро-Невский. Ну и, конечно, Рязань, где сосредоточилась почти половина инфицированных.

Есть информация и о возрастной структуре заболевших. 45 случаев приходится на группу риска – людей старше 65 лет, у которых велик риск осложнений при COVID-19. 25 – это дети, в том числе девятимесячный малыш.

***

Перейдем к событиям и начнем с субботних. Особенно активно в этот день обсуждалось празднование Пасхи в условиях режима самоизоляции. Главный санитарный врач региона (через официальный документ) и губернатор (на прямой линии) солидарно высказались за отказ от богослужений с прихожанами. Тем не менее, в пасхальную ночь и ранее храмы были открыты для всех желающих, например, Николо-Ямской, устроивший процессию с участием большого количества людей.

Полиция, которая начала штрафовать за нарушение самоизоляции и в массовом порядке предупреждала людей об административной ответственности, на сей раз от ситуации устранилась.

Заметным событием 18 апреля стала масштабная санитарная уборка и дезинфекция улиц Рязани. Ради нее власти даже решили остановить общественный транспорт. «Комсомолка» запечатлела работу спецтехники.

***

Власти бьют тревогу, что на улицы с каждым днем возвращается все больше людей и личных автомобилей. При этом ситуация с коронавирусом стремительно ухудшается. Всего за сутки (17-18 апреля) число зараженных COVID-19 в Рязанской области подскочило почти на четверть - с 217 до 267.