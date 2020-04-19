2020-04-19T00:11:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 19 апреля: 225 человек заражены, 42 - на подтверждении

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Рязани и Рязанской области на 19 апреля 2020 года. Информация обновляется
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В столичную лабораторию на повторную проверку положительные тесты на коронавирус из Рязанской области теперь не отправляют. Этим занимается местный Роспотребнадзор.В столичную лабораторию на повторную проверку положительные тесты на коронавирус из Рязанской области теперь не отправляют. Этим занимается местный Роспотребнадзор.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Продолжаем вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и Рязанской области.

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По состоянию на 1.00 19 апреля в Рязанской области известно о 267 случаях COVID-19. Из них 225 подтверждены, а еще 42 положительных теста пока проходят повторную проверку в Роспотребнадзоре.

Госпитализировали на это время 68 человек. У остальных болезнь протекает в легкой форме, а потому они находятся дома под наблюдением медиков. Региональная опергруппа сообщает о девяти пациентах в тяжелом состоянии, причем трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Девять человек с коронавирусом выздоровели и выписаны, но в статистике по заболевшим по-прежнему значатся.

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О COVID-19 в Рязани и Рязанской области известны и другие факты. Например, где конкретно и в каком количетсве выявили случаи этой инфекции. За 18 апреля на карте распространения коронавируса появилось несколько населенных пунктов. Особо отметим райцентры – город Ряжск и соседний поселок Александро-Невский. Ну и, конечно, Рязань, где сосредоточилась почти половина инфицированных.

Есть информация и о возрастной структуре заболевших. 45 случаев приходится на группу риска – людей старше 65 лет, у которых велик риск осложнений при COVID-19. 25 – это дети, в том числе девятимесячный малыш.

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Перейдем к событиям и начнем с субботних. Особенно активно в этот день обсуждалось празднование Пасхи в условиях режима самоизоляции. Главный санитарный врач региона (через официальный документ) и губернатор (на прямой линии) солидарно высказались за отказ от богослужений с прихожанами. Тем не менее, в пасхальную ночь и ранее храмы были открыты для всех желающих, например, Николо-Ямской, устроивший процессию с участием большого количества людей.

Полиция, которая начала штрафовать за нарушение самоизоляции и в массовом порядке предупреждала людей об административной ответственности, на сей раз от ситуации устранилась.

Заметным событием 18 апреля стала масштабная санитарная уборка и дезинфекция улиц Рязани. Ради нее власти даже решили остановить общественный транспорт. «Комсомолка» запечатлела работу спецтехники.

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Власти бьют тревогу, что на улицы с каждым днем возвращается все больше людей и личных автомобилей. При этом ситуация с коронавирусом стремительно ухудшается. Всего за сутки (17-18 апреля) число зараженных COVID-19 в Рязанской области подскочило почти на четверть - с 217 до 267.

ИСТОЧНИК KP.RU

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