2020-04-18T18:15:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Пасхальная служба в Рязани 18-19 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция из Христорождественского кафедрального собора

Прямая трансляция пасхальной службы в Рязани состоится 18-19 апреля 2020 года в 23:00. Богослужение в режиме онлайн проходит в Христорожденственском соборе
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Пасхальная служба в Рязани 18-19 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция из Христорождественского кафедрального собора.Пасхальная служба в Рязани 18-19 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция из Христорождественского кафедрального собора.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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18-19 апреля в Христорождественском кафедральном храме Рязани пройдет пасхальное богослужение. На сайте «Комсомолки» будет транслироваться прямой эфир службы в честь главного праздника для всех православных.

Напомним, ранее постановлением главного санитарного врача по Рязанской области, в регионе приостановили деятельность всех религиозных учреждений с запретом посещения людьми храмов и церквей. По словам губернатора Николая Любимова, сами храмы будут работать, но людям их посещать, в связи коронавирусной ситуацией, запрещено.

— С учетом складывающейся в Рязанской области обстановки такие меры в организации праздничных богослужений накануне светлого Христова воскресенья, вполне оправданы и необходимы, — заявил Любимов. — Для доступа людей к религиозным обрядам рекомендовано использовать онлайн-трансляции в интернете, по ТВ и так далее.

Кроме того, Рязанская епархия благословила рязанцев самостоятельно освятить пасхальные куличи в домашних условиях.

— В условия распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности посетить храмы в день Пасхи, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей, пасх, яиц и прочей трапезы самостоятельно, — говорится в сообщении епархии (как освятить куличи в домашних условиях).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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