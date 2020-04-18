Пасхальная служба в Рязани 18-19 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция из Христорождественского кафедрального собора

18-19 апреля в Христорождественском кафедральном храме Рязани пройдет пасхальное богослужение. На сайте «Комсомолки» будет транслироваться прямой эфир службы в честь главного праздника для всех православных.

Напомним, ранее постановлением главного санитарного врача по Рязанской области, в регионе приостановили деятельность всех религиозных учреждений с запретом посещения людьми храмов и церквей. По словам губернатора Николая Любимова, сами храмы будут работать, но людям их посещать, в связи коронавирусной ситуацией, запрещено.

— С учетом складывающейся в Рязанской области обстановки такие меры в организации праздничных богослужений накануне светлого Христова воскресенья, вполне оправданы и необходимы, — заявил Любимов. — Для доступа людей к религиозным обрядам рекомендовано использовать онлайн-трансляции в интернете, по ТВ и так далее.

Кроме того, Рязанская епархия благословила рязанцев самостоятельно освятить пасхальные куличи в домашних условиях.

— В условия распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности посетить храмы в день Пасхи, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей, пасх, яиц и прочей трапезы самостоятельно, — говорится в сообщении епархии (как освятить куличи в домашних условиях).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Губернатор Николай Любимов: Посещать кладбища на Пасху – грех

Глава Рязанского региона объяснил, почему на Пасху в Рязани следует остаться дома и не ходить на кладбища (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!