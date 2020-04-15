2020-04-15T00:56:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 15 апреля: 116 человек заражены, 25 - на подтверждении

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Рязани и Рязанской области на 15 апреля 2020 года. Информация обновляется
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Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 15 апреля.Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 15 апреля.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Мы продолжаем вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и Рязанской области на 15 апреля 2020 года. На данный момент оперативная группа по борьбе с распространением COVID-19 дает последние данные статистики по заболевшим.

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Согласно последним новостям опергруппы по борьбе с коронавирусом, к 15 апреля 01:00 в Рязани и области 116 зараженных вирусом людей, и анализы 25 человек находятся на подтверждении в Москве. Таким образом, в Рязанской области с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус зарегистрирован 141 человек.

В целом на 15 апреля 01:00 поступила информация о 2696 гражданах, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.

Под медицинским наблюдением находятся 731 человек. Прошли обследование 1965 граждан. Все они здоровы.

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Опергруппа привела печальную статистику по районам Рязанской области, в каких населенных пунктах и в каком количестве заболевших коронавирусом жителей.

Например, в Скопинском районе – 12 зараженных людей. Живут они в следующих населенных пунктах: Павелец – 4, Ильинка - 5, Клекотки – 1, Нагиши – 1, Шелемишево – 1.

В Захаровском районе – 4 человека, трое в Безлычном и один человек в селе Поливаново.

В Рыбновском район – 4: Старое Батурино -1, Глебово -1, Горяйново – 2. Столько же больных проживают и в Клепиковском районе, все четверо жители селе Аверкиево (смотреть статистику по всем районам Рязанской области).

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Но больше всего заболевших коронавирусом, конечно, в Рязани – 55 человек. Администрация города привела цифры по распределению инфицированных по районам города. Так, больше всего заболевших проживает в Октябрьском районе Рязани - 16 зараженных и 2 условно зараженных. Дальше распределение произошло следующим образом:

- на территории Железнодорожного района – 15 зараженных и 4 – условно зараженных;

- на территории Московского района – 11 зараженных и 4 – условно зараженных;

- на территории Советского района – 1 зараженный и 2 условно зараженных.

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Отметим, что с каждым днем все больше больных коронавирусом поступает в инфекционное отделение Областной больницы имени Семашко. Из них – десять человек в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Врачи круглосуточно следят за их состоянием, но пока не дают оптимистичных прогнозов.

Всего в инфекционном отделении больницы на стационарном лечении находятся 66 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, либо уже с подтвержденным диагнозом (читать подробнее).

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Продолжается в Рязани и дезинфекция улиц. Уже с 16 апреля для более тщательной обработки дорог и тротуаров города будет применяться аэрозольный метод. Специальная тепловая машина, которую предоставила одна из воинских частей, пройдет по пяти маршрутам Рязани общей протяженностью 79 км.

- В ближайшее время мы начнем обработку новым методом – аэрозольным. Он применяется для более тщательной дезинфекции, – подчеркнула глава администрации Рязани Елена Сорокина.

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Ну и хорошая новость. Городской депутат, заместитель главы Рязани Дмитрий Панков опубликовал результат анализов на коронавирус. Как видно из медицинского документа, народный избранник здоров. По крайней мере коронавируса в его организме нет.

Результаты анализов Дмитрия Панкина коронавирус.

Результаты анализов Дмитрия Панкина коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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