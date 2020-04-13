В Сбербанке рассказали о работе Рязанского отделения в апреле 2020 года

Нерабочие дни апреля 2020 года вызывают много вопросов у жителей Рязанского региона. Как соблюдать режим самоизоляции и не допустить задолженности по оплате коммунальных платежей и кредитов? Как переводить деньги в другие регионы и заблокировать карту в случае ее утраты?

На эти и многие другие вопросы ответил управляющий Рязанским отделением Сбербанка Иван Семенов.

— Первое, на чем хочу акцентировать внимание наших клиентов, это максимально соблюдать все рекомендации по режиму самоизоляции, — отмечает Иван Семенов. — Со своей стороны, мы делаем все возможное, чтобы оперативно и комфортно для клиентов отрабатывать их запросы на банковские продукты и услуги. Все наши сервисы работают в штатном режиме и работают бесперебойно. Сотрудники Рязанского отделения Сбербанка продолжают оказывать услуги населению региона в полном объеме.

Хочу обратить внимание клиентов, что в период нерабочих дней, лучше всего воспользоваться нашими удаленными сервисами. На данный момент их более 120 и воспользоваться ими можно онлайн, без посещения офисов.

По словам управляющего Рязанским отделением, все клиенты могут через личный кабинет Сбербанк Онлайн оплачивать услуги ЖКХ, мобильную связь, налоги. Несколько секунд занимает оплата квитанций по QR- или штрихкоду. Также доступна возможность перевода денег с дебетовой или кредитной карты клиентам Сбербанка, других банков и даже тем, у кого нет банковской карты.

Для того чтобы совершить денежный перевод клиенту Сбербанка или клиенту другого банка достаточно знать номер телефона или карты получателя. Наши клиенты могут осуществлять переводы любому человеку, даже если у того нет карты, а также переводы за рубеж. Все это возможно, опять же, через сервис Сбербанк Онлайн. Воспользоваться сервисом можно с вашего домашнего компьютера, планшета или смартфона.

— Нерабочие дни апреля не время откладывать реализацию давно запланированных решений. Если вы давно мечтали о новой квартире – оформить ипотечный кредит можно также без посещения наших филиалов. Можно подать заявку через Сбербанк Онлайн или в мобильном приложении, и дождаться решения банка, — продолжает Иван Семенов. — Одни из самых популярных сервисов в мобильном приложении — досрочное погашение потребительского кредита и изменение даты платежа. Сегодня это можно сделать практически в два клика и в любой день. Также в приложении можно рефинансировать кредит онлайн.

— Много вопросов вызывает погашение кредитов в период выходных недель?

— В Сбербанке платежи по кредитам будут списываться в соответствии с установленной в договоре платежной датой. За два дня до даты погашения банк напомнит о необходимости пополнить счет. В соответствии с законодательством РФ в том случае, если заемщик не обеспечит наличия на счетах суммы, достаточной для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно без применения штрафных санкций.

Если необходимо активировать или заблокировать карту- это также можно сделать в мобильном приложении. Нашим клиентам нет необходимости ждать изготовления карты на физическом носителе, ее сразу же можно активировать через приложение и добавить в сервисы бесконтактной оплаты. Заблокировать карту можно также онлайн в два клика.

Хочу отметить, что Сбербанком принято решение, что по всем договорам вкладов, которые заканчиваются с 30 марта по 5 мая, банк продолжит начислять клиентам проценты по ставке, действующей на момент окончания договора до 6 мая. Данные условия распространяются и на тех, у кого в настоящий момент есть промовклад: начисления будут проходить по повышенным ставкам, прописанным в условиях договора по вкладу. Автоматическая пролонгация переносится на первый рабочий день — 6 мая.

Уверен, что многие клиенты успели по достоинству оценить наш маркетплейс «Беру!». Если кто-то еще не воспользовался им, то самое время проверить его возможности в действии. Сервис запустил опцию доставки заказа до двери на своей платформе. Курьер сможет оставить предоплаченный заказ у двери клиента. Кроме того, сервис удерживает низкие цены на социально значимые товары. Общее количество наименований товаров на «Беру!» выросло до 700 000.

Еще раз хочу повторить в период нерабочих дней, Рязанское отделение делает все, чтобы наши клиенты не почувствовали каких-либо ограничений в получении банковских услуг.

Если есть необходимость получить более подробную информацию о наших сервисах, это можно сделать в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а также на сайте Сбербанка.

Желаю всем здоровья, берегите себя и своих близких.

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