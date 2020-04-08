2020-04-10T12:18:15+03:00
Политика

«Единая Россия» предложила правительству увеличить максимальный порог по ипотеке

С таким заявлением выступил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак
Поделиться:
Комментарии: comments1
Андрей Турчак. Фото: er.ruАндрей Турчак. Фото: er.ru
Изменить размер текста:

В «Единой России» предлагают правительству увеличить максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик вправе обратиться к кредитору с просьбой о предоставлении «кредитных каникул».

Секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак отметил, что президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам в связи с пандемией коронавируса в качестве одной из антикризисных мер предложил объявить «кредитные каникулы».

«6 апреля было опубликовано постановление правительства Российской Федерации, в соответствии с которым максимальный размер ипотечного кредита, который может попасть под такие «каникулы», составляет 1,5 млн рублей. Эта мера коснется примерно 30% всех ипотечных кредитов в стране», — рассказал Андрей Турчак.

По его мнению, необходимо изыскать возможность для увеличения максимального порога ипотечного займа, при котором граждане могут уйти на «кредитные каникулы».

«Мы внимательно проанализировали ситуацию в регионах, привлекли экспертов в сфере ипотечного кредитования, провели консультации с правительством и считаем необходимым увеличить максимальный порог ипотечного займа для того, чтобы граждане взявшие большие суммы в кредит на покупку жилья, также могли уйти на «кредитные каникулы». Наша задача — помочь как можно большему числу людей в случае, если они попадут в сложное финансовое положение», — заключил секретарь Генерального совета партии.

Заместитель председателя Рязанской областной Думы, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» по проектной работе и вопросам взаимодействия с общественными объединениями Александр Шевырев считает, что предоставление «кредитных каникул», безусловно, очень своевременное и нужное решение для граждан, попавших в сложную финансовую ситуацию.

«Объемы ипотечного жилищного кредитования в Рязанской области в 2019 году снизились по сравнению с 2018 годом. В то же время средний размер ипотечного займа в прошлом году увеличился и превысил 1,5 млн рублей», — рассказал Александр Шевырев.

По мнению заместителя секретаря регионального отделения партии, в целях поддержки граждан, взявших кредит на приобретение жилья и оказавшихся в сложной финансовой ситуации в условиях пандемии коронавируса, необходимо рассмотреть вопрос об увеличении максимального размера ипотечного займа, по которому могут быть предоставлены «кредитные каникулы».

Согласно анализу рынка ипотечного кредитования страны, 60% ипотечных кредитов в России составляют от 1,5 до 5 млн рублей. Кроме того, в крупных городах стоимость жилья на порядок выше, чем в среднем по стране, в связи с этим большинство жителей не смогут уйти на «кредитные каникулы», если их условия не будут изменены.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Рязанской области выявили сразу 34 новых случая коронавируса
Рязанке, которая жаловалась на огрубление черт лица, удалили опухоль мозга
Коронавирус в Рязани: в регионе запретили охоту на пернатую дичь
Новые случаи коронавируса в Рязани и области на 10 апреля: инфекцию выявили у двухлетнего ребенка
Коронавирус в Рязани: 10 апреля подтверждено еще шесть случаев заражения
Режим самоизоляции в Рязани 2020: на улицах города снизился уровень преступности
Карантин в Заокском и Коростове: власти скупили молоко у местного населения
Режим самоизоляции в Рязани 2020: незаконных торговцев на улицах города почти не осталось
Для рязанских заключенных из-за коронавируса открыли интернет-магазин
Под Михайловом пострадали три пассажира попавшего в ДТП микроавтобуса
Коронавирус в Рязани, ситуация на 10 апреля 08.30: условно зараженных – 27, под наблюдением врачей - 926 человек
Рязанские охотники сняли видео, как на их машину бросалась бешеная лиса
Режим самоизоляции: 10 апреля в пяти районах Рязанской области отключат электричество
Карантин в Заокском и Коростове: 10 апреля минсельхоз скупит молоко у местных жителей
В рязанских школах детям начали раздавать сухпайки
Карантин в Заокском и Коростове: к охране режима привлекут Росгвардию
Карантин в Заокском и Коростове: вывоз молока от населения будет организован
Карантин в Заокском и Коростове: успокаивать жителей сел пришлось вице-губернатору Грекову
«Единая Россия» вместе с правительством обеспечит правовой механизм выплат на детей
Рязанский краевед Юрий Блудов: Концертному залу необходимо вернуть имя Есенина, восстановив историческую справедливость
Коронавирус в Рязани, ситуация на 9 апреля 16.00: под наблюдением врачей находятся 902 человека
В 17 районах Рязанской области ввели особый противопожарный режим
В период самоизоляции юристы обкома КПРФ оказывают бесплатные консультации онлайн
Россельхознадзор: рязанские зоозащитники не соблюдали ветеринарные правила