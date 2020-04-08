«Единая Россия» предложила правительству увеличить максимальный порог по ипотеке

В «Единой России» предлагают правительству увеличить максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик вправе обратиться к кредитору с просьбой о предоставлении «кредитных каникул».

Секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак отметил, что президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам в связи с пандемией коронавируса в качестве одной из антикризисных мер предложил объявить «кредитные каникулы».

«6 апреля было опубликовано постановление правительства Российской Федерации, в соответствии с которым максимальный размер ипотечного кредита, который может попасть под такие «каникулы», составляет 1,5 млн рублей. Эта мера коснется примерно 30% всех ипотечных кредитов в стране», — рассказал Андрей Турчак.

По его мнению, необходимо изыскать возможность для увеличения максимального порога ипотечного займа, при котором граждане могут уйти на «кредитные каникулы».

«Мы внимательно проанализировали ситуацию в регионах, привлекли экспертов в сфере ипотечного кредитования, провели консультации с правительством и считаем необходимым увеличить максимальный порог ипотечного займа для того, чтобы граждане взявшие большие суммы в кредит на покупку жилья, также могли уйти на «кредитные каникулы». Наша задача — помочь как можно большему числу людей в случае, если они попадут в сложное финансовое положение», — заключил секретарь Генерального совета партии.

Заместитель председателя Рязанской областной Думы, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» по проектной работе и вопросам взаимодействия с общественными объединениями Александр Шевырев считает, что предоставление «кредитных каникул», безусловно, очень своевременное и нужное решение для граждан, попавших в сложную финансовую ситуацию.

«Объемы ипотечного жилищного кредитования в Рязанской области в 2019 году снизились по сравнению с 2018 годом. В то же время средний размер ипотечного займа в прошлом году увеличился и превысил 1,5 млн рублей», — рассказал Александр Шевырев.

По мнению заместителя секретаря регионального отделения партии, в целях поддержки граждан, взявших кредит на приобретение жилья и оказавшихся в сложной финансовой ситуации в условиях пандемии коронавируса, необходимо рассмотреть вопрос об увеличении максимального размера ипотечного займа, по которому могут быть предоставлены «кредитные каникулы».

Согласно анализу рынка ипотечного кредитования страны, 60% ипотечных кредитов в России составляют от 1,5 до 5 млн рублей. Кроме того, в крупных городах стоимость жилья на порядок выше, чем в среднем по стране, в связи с этим большинство жителей не смогут уйти на «кредитные каникулы», если их условия не будут изменены.

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