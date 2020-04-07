Что такое кредитные каникулы и как ими воспользоваться?

В непростой ситуации оказались сегодня те, у кого есть банковские кредиты. С одной стороны, доходы резко сократились, люди теряют работу, а с другой – обязательства перед банком никто не отменял. Ведь, по данным исследования РИА «Новости», в 2019 году Рязанская область по уровню закредитованности населения занимала 69-е место среди регионов РФ. Объем задолженности перед банками в среднем на одного человека в регионе составил 219,2 тысячи рублей. При этом за год сумма задолженности на одного рязанца увеличилась на 33,6 тысячи рублей.

КОМУ ПОЛОЖЕНА «ПЕРЕДЫШКА»?

Как же быть, если у вас возникли трудности с выплатой кредитов, что предлагают банки, и какие механизмы списания долгов существуют, – нам рассказал юрист Никита Демкин.

Рязанцы, оформившие потребительский кредит или ипотеку в банке, а также заем в микрофинансовой организации и потерявшие возможность обслуживать долг из-за пандемии коронавируса, официально получили право на отсрочку платежей на срок до шести месяцев. 3 апреля соответствующий закон подписал президент РФ. Согласно документу, заемщик, оформивший кредитный договор до вступления закона в силу, может до 30 сентября 2020 года получить право на так называемые кредитные каникулы. Они положены в том случае, если доход заемщика снизился минимум на 30% за месяц, предшествующий подаче заявки на каникулы, по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. При этом важно понимать, что претендовать на льготный период могут как благонадежные заемщики, так и те, кто допускал в прошлом или имеет в настоящий момент просрочки платежей по кредиту. При этом сумма штрафов и пеней, набежавших за неплатежи по кредиту до каникул, фиксируется на время льготного периода и выплачивается после его завершения.

Согласно разъяснениям Сбербанка, кредитные каникулы предоставляются только по кредиту, максимальная сумма которого не превышает по ипотечным кредитам 1,5 миллиона рублей, по автокредитам – 600 тысяч, для индивидуальных предпринимателей 300 тысяч, по потребительским кредитам для физлиц 250 тысяч рублей, по кредитным картам для физлиц – 100 тысяч рублей.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ?

Какие документы заемщик должен предоставить в банк для того, чтобы воспользоваться своим правом на кредитные каникулы?

Чтобы уйти на кредитные каникулы, нужно подать заявление в банк способом, предусмотренным договором, или по телефону: «с использованием средств радиотелефонной связи с номера, информация о котором предоставлена заемщиком кредитору», – говорится в законе. Причем при подаче заявления в банк предоставлять пакет документов, подтверждающих снижение дохода, не обязательно. По закону условия, позволяющие получить каникулы, считаются соблюденными, если не доказано иное. Но банк имеет право запросить у заемщика подтверждающие документы. К примеру, справку 2-НДФЛ с места работы, справку о регистрации в качестве безработного, больничный лист, а также иные документы, которые свидетельствуют о снижении дохода. Собрать и передать документы по запросу банка заемщик должен в течение 90 дней после обращения за каникулами, а если есть уважительная причина для непредоставления документов, то этот срок может быть продлен еще на 30 дней.

Обратиться за кредитными каникулами можно в любой день вплоть до 30 сентября 2020 года. Воспользоваться отсрочкой заемщик может лишь один раз и только в том случае если уже не оформил ипотечные каникулы.

Для юридических лиц некоторые банки дают беспроцентные займы на выплату зарплаты.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ КАНИКУЛ?

Что делать людям по окончании периода отсрочки? Как в дальнейшем будут начисляться проценты и когда будет необходимо внести платежи за пропущенный период?

В случае ипотечного кредита после завершения льготного периода заемщик сначала погашает кредит согласно первоначальному графику платежей, а затем вносит пропущенные платежи. Срок кредита таким образом продлевается на величину льготного периода, а изначально установленная общая сумма платежей для заемщика с ипотекой не меняется. Заемщик с потребительским кредитом по возвращении с каникул также сначала выплачивает долг по первоначальному графику, потом погашает пропущенные платежи. А затем выплачивает еще и дополнительные проценты, набежавшие за время каникул. При этом в независимости от вида ссуды, после ее полного погашения заемщик также должен уплатить пени и штрафы за просрочки по кредиту, допущенные перед уходом на каникулы.

Банк обязан направить заемщику график таких платежей не позднее пяти дней после завершения каникул, при этом их количество и периодичность должны быть аналогичны условиям кредитного договора. Таким образом, переплата по потребительскому кредиту в случае ухода заемщика на каникулы возрастает.

P. S. В любом случае, если ваше финансовое положение больше не позволяет вам проводить платежи, воспользоваться кредитными каникулами, скорее всего, придется. Главное в этом случае, вовремя оповестить о своих трудностях банк и предоставить в установленный срок все необходимые документы.

КСТАТИ

Собственно говоря, попросить банк об отсрочке заемщики могли и раньше. Но кредитные организации далеко не всегда шли навстречу. По новому закону предоставить кредитные каникулы – это не добрая воля, а обязанность банка. То есть он обязан реструктурировать кредиты тем клиентам, которые действительно потеряли больше 30% дохода.

Если же долг гражданина по ипотечному кредиту превышает указанные 1,5 миллиона рублей, он может взять кредитные каникулы по другому основанию – закон №76-ФЗ, вступивший в силу от 1 августа 2019 года. По нему ипотечные каникулы на шесть месяцев могут получить заемщики, у которых сумма долга не превышает 15 миллионов рублей, то есть в 10 раз больше. Правда, здесь тоже есть некоторые ограничения.

Во-первых, человек должен доказать, что попал в трудную ситуацию. В законе они четко прописаны. Это потеря кормильца, временная нетрудоспособность, признание инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода более чем на 30%.

Во-вторых, ипотечная недвижимость должна быть единственным жильем всех заемщиков (доля в другой квартире не должна быть больше 18 квадратных метров).

В-третьих, проценты, набежавшие за время кредитных каникул, тоже придется оплачивать – в конце срока ипотечного кредита. По сути, они увеличивают размер задолженности перед банком.

Если же у заемщика несколько кредитов, тогда каникулы можно взять по каждому из них. Одновременно – если доходы упали критично, или по отдельности, если есть возможность оплачивать хотя бы часть своих обязательств перед банками.

КОМПЕТЕНТНО

Как пояснили в пресс-службе Центробанка, предоставляемая отсрочка не является бесплатной! Вот как работает механизм. Во время кредитных каникул ничего платить не нужно. Платежи будут полностью заморожены. Но проценты во время отсрочки все равно будут капать и увеличивать долг перед банком.

По кредитным картам и потребительским кредитам – в размере 2/3 от среднерыночной ставки на дату обращения. По ипотеке скидок вообще нет. Какая ставка в договоре указана, по такой и будут начисляться проценты. Набежавшие проценты нужно будет оплатить потом. По кредитной карте – равными долями в течение 24 месяцев после окончания льготного периода. По потребительским и ипотечным кредитам – после погашения основного долга.

– Это позволит снизить сумму начисляемых процентов и облегчит завершение окончательных расчетов по кредиту после льготного периода, – рассказали в пресс-службе Центробанка.