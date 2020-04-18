Коронавирус в Рязани: В цирке на изоляции застряли медведи, лошади и обезьяны

18 апреля на планете празднуется Всемирный день цирка. Этот праздник был учрежден Европейской цирковой ассоциацией под покровительством принцессы Монако Стефании в 2010 году. К сожалению, в 2020 году десятый и юбилейный праздник пройдет без зрителей. Пандемия коронавируса COVID-19 внесла свои коррективы и в работу цирков, и все они были вынуждены отменить представления.

«ДЛЯ КАЖДОГО ПИТОМЦА ПОКУПАЮТСЯ КОРМА»

14 марта в Рязани начались гастроли труппы «Цирк зажигает огни», но артисты успели дать только два представления. Затем программу пришлось срочно свернуть. А приехавшие артисты и звери остались в Рязани.

- По общему приказу Росгосцирка по стране артисты у нас в основном ушли в отпуска, - рассказывает старший администратор Рязанского цирка Алена Черникова. - Здесь же на данный момент остались животные: лошади, обезьяны, собаки, медведи и кошки. За ними у нас официально ухаживают служащие, для которых составлен ежедневный график работ. Порядка 25 человек, проживающих в общежитии цирка, кормят животных, ухаживают за ними и выгуливают их. Все расходы по уходу и кормлению взяла на себя компания Росгосцирк. Руководитель программы или служащие пишут заявку, а дальше для каждого питомца покупаются необходимые корма.

12 ОБЕЗЬЯН, ТРИ ПОНИ И ДВЕ БОЛЬШИХ СОБАКИ

Корреспондент «Комсомолки» увидел своими глазами, как выгуливают цирковых лошадей. Животные небольшими группами по 5-6 лошадей 15 минут бегают по арене сначала в одну сторону, затем столько же в другую, потом ходят и снова бегут. Такие ежедневные тренировки для цирковых лошадей необходимы для поддержания творческого мастерства и сохранения физической формы и кране важны для здоровья.

Освободившееся время тратится на ремонт реквизита.Фото: Константин МОГИЛИН

Люди, которые ухаживают за животными – не рязанцы. Они приехали сюда вместе с цирковой труппой и были вынуждены остаться. Каждый день эти сотрудники выгуливают своих подопечных, для этого в цирке есть два манежа: основной и репетиционный. Домой уехали далеко и не все артисты, например, лауреат международных конкурсов, дрессировщик Наталья Якубова не смогла оставить своих животных.

- У меня здесь 12 обезьян, три пони и две больших собаки. Из-за того,что в цирках по всей стране сейчас временный простой, освободившееся время мы тратим на ремонт реквизита. Сейчас, например, чиним сбруи. Когда день за днем идут представления, на это всегда не хватает времени. Ведь здесь все нужно вспарывать, потом пришивать заново – основу, сетку, бахрому. Это достаточно кропотливая и трудоемкая работа, поэтому на одну попону у нас уходит от двух до трех дней, - рассказала Наталья Якубова.

«АРТИСТЫ СИДЯТ НА ГОЛЫХ ОКЛАДАХ»

Ежедневные тренировки для лошадей необходимы.Фото: Константин МОГИЛИН

По словам пресс-секретаря программы Елизаветы Широковой, подобная ситуация сейчас происходит по всей стране. Труппы остались в тех городах, где их застала пандемия:

- Дело в том, что если все одновременно вернутся с гастролей, животных просто будет негде разместить. Из-за того что представления остановлены, все артисты сидят на голых окладах или в отпусках, но на питание животных Росгосцирк деньги выделяет.

Когда все это закончится, не знает никто, но уже сейчас, по словам Елизаветы, можно говорить о полном срыве гастрольных графиков. Так, программа «Цирк зажигает огни» должна была проработать в Рязани до 19 апреля. Однако в Рязанском цирке искренне надеются, что, как только ограничения будут сняты, артисты продолжат выступление на рязанской арене.

Артисты успели дать только два представления.Фото: Константин МОГИЛИН

СПРАВКА «КП»

Программа «Цирк зажигает огни» под руководством легендарного Юрия Мерденова - хранителя традиций кубанского казачества, создавшего блестящий конный номер. Его «казаки» с блеском выступают на аренах Европы, Америки, Австралии и Японии. Во время гастролей в США в 1975 году американские газеты называли «Кубанских казаков» «лучшей труппой джигитов за всю историю мирового цирка». В программе представлено много животных: грациозные кошечки Лилии Просвирниной, медведи дрессировщицы Алия Такшантовой, обезьянки Наталии Якубовой и многие другие.

А КАК У НИХ?

Коронавирус «заблокировал» выезд из Караганды частному московскому цирку. Артисты, прибывшие с животными еще в конце февраля, не могут вернуться обратно в Россию из-за нехватки денег. Казахские СМИ сообщили, что у животных заканчивается корм, а у артистов – деньги. Росгосцирк их, судя по всему, не поддерживает, и вот уже почти два месяца продюсер Александр Попов кормит животных и артистов за свой счет. Также еще до начала пандемии в Караганду со своими животными приехали артисты из Москвы, Новосибирска, Омска, Америки и Франции. На сегодняшний день часть из них смогла вернуться домой, а часть вынуждена пережидать.

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