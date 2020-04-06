Из-за коронавируса приостановили всероссийскую диспансеризацию!

Сегодня на всей территории России действует режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса.

Правительство России временно приостановило всероссийскую диспансеризацию из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.

Согласно распоряжению Правительства региональным властям поручено обеспечить приостановление профилактических медосмотров и диспансеризации. Возобновление диспансеризации произойдет только после особого распоряжения правительства.

В связи с распространением коронавируса в России рекомендовано не посещать поликлинику не только людям с подозрением на COVID-19, но и пожилым гражданам. Вместо этого нужно вызывать медиков на дом.

Информация оперативной рабочей группы Правительства Рязанской области постоянно обновляется на сайте правительства региона по коронавирусной инфекции, ознакомиться с ней можно по ссылке: https://www.ryazangov.ru/governmentro/covid-19/