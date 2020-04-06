2020-04-05T21:45:19+03:00
Общество

Из-за коронавируса приостановили всероссийскую диспансеризацию!

Филиал ООО «Капитал МС» в Рязанской области информирует жителей нашего региона
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Из-за коронавируса приостановили всероссийскую диспансеризацию!Из-за коронавируса приостановили всероссийскую диспансеризацию!
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Сегодня на всей территории России действует режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса.

Правительство России временно приостановило всероссийскую диспансеризацию из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.

Согласно распоряжению Правительства региональным властям поручено обеспечить приостановление профилактических медосмотров и диспансеризации. Возобновление диспансеризации произойдет только после особого распоряжения правительства.

В связи с распространением коронавируса в России рекомендовано не посещать поликлинику не только людям с подозрением на COVID-19, но и пожилым гражданам. Вместо этого нужно вызывать медиков на дом.

Информация оперативной рабочей группы Правительства Рязанской области постоянно обновляется на сайте правительства региона по коронавирусной инфекции, ознакомиться с ней можно по ссылке: https://www.ryazangov.ru/governmentro/covid-19/

ООО «Капитал МС».

ООО «Капитал МС».

ИСТОЧНИК KP.RU

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