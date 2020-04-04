Коронавирус в Рязани, последние новости на 4 апреля: 6 заболевших, 12 - на подтверждении

Следим за ситуацией с коронавирусом в Рязани и области вместе с вами. Последние новости региональной оперативной группы:

- по состоянию на 16.00 3 апреля в Рязанской области официально подтверждены 6 случаев заражения COVID-19. Четверо из заболевших заразились за рубежом: супружеская пара - во Франции (они выздоровели и выписаны), еще два человека - в Турции и Швейцарии. Также диагностирована коронавирусная инфекция у двух человек, вернувшихся из других регионов. Анализы еще 12 человек, у которых заболевание выявила местная лаборатория, находятся на подтверждении в Москве.

В регионе действует режим всеобщей самоизоляции. Ограничена заполняемость общественного транспорта: в автобусах малого класса - по местам для сидения, а автобусы среднего и большого класса – не более 50% от общей вместимости. Однако Госавтоинспекция, Ространснадзор и городское управление транспорта в ходе рейдов нашли ряд нарушений и направили соответствующие уведомления.

Кроме того, на выходные полиция запланировала рейды по выявлению тех, кто самоизоляцию не соблюдает. На этот раз стражи правопорядка обещают обойти не только населенные пункты, но и отправиться на природу – в леса и на берега водоемов. Напомним, покидать жилища разрешают лишь в определенных случаях. Для сотрудников организаций, органов власти и силовых ведомств запустили сервис по оформлению специальных пропусков.

Детские сады закрыты до особого распоряжения. В школах, учреждениях дополнительного образования и профессиональных образовательных организациях, как и планировалось, с 6 апреля начнется дистанционное обучение, сообщили в областном минобре.

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