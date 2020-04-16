2020-04-16T20:45:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Перенос акции Бессмертный полк 2020 в Рязани: из-за пандемии коронавируса традиционное шествие отложили

Когда именно теперь пройдет памятное мероприятие, пока неизвестно
Роман КАРПОВ
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Как вариант шествие может пройти 24 июня - в день Парада Победы в 1945 году. Фото: архив "КП".Как вариант шествие может пройти 24 июня - в день Парада Победы в 1945 году. Фото: архив "КП".
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16 апреля президент РФ Владимир Путин обратился к тем, кто каждый год выходил на акцию «Бессмертный полк».

- Разделяю ваши чувства, потому что выхожу в одном строю вместе с вами, - сказал он. - Понимаю, что для нас именно 9 мая - День Победы. Эту дату невозможно перенести, мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут чествовать своих героев. Уверен, что День Победы станет в этом году объединяющим для нашего народа.

Напомним, ранее глава государства распорядился отложить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы. В Рязанской области официальных документов о переносе торжеств пока не принято. Но, как нам стало известно, до сегодняшнего дня активно готовились к торжествам только лишь военные. Все остальные подготовительные мероприятия уже давно были приостановлены.

Когда именно пройдут мероприятия, пока неясно, но как вариант это может быть 24 июня - день Парада Победы в 1945 году. Или 3 сентября – день окончания Второй мировой войны, уж тогда эпидемия, скорее всего, пройдет точно.

Статья обновляется…

ИСТОЧНИК KP.RU

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