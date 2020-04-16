Перенос Парада Победы 2020 в Рязани: Коронавирус спутал все планы юбилейного празднования

Коронавирус в этом году спутал планы всей планете, добравшись до самого святого. Владимир Путин на Совете безопасности ответил на вопрос, который волновал миллионы людей: состоятся ли празднования в честь Дня Победы.

- До Дня Победы меньше месяца, и сейчас перед нами непростой выбор, - сказал Путин. - И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать подготовку к параду и другим мероприятиям. Отдаю распоряжение изменить график и перенести подготовку к параду на Красной площади, отложить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы.

Глава государства пока не озвучил дату, когда пройдут празднования, но пообещал, что они состоятся непременно.

В настоящий момент окончательного решения относительно переноса празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне региональными властями не принято. Но, как стало известно "Комсомолке", до сегодняшнего дня активно готовились к торжествам только лишь военные. Все остальные подготовительные мероприятия уже давно были приостановлены.

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