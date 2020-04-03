Жить, а не делать ремонт!

Для вас на выбор четыре вида отделки под ключ:

1. КОНТЕМПОРАРИ - легкий, чистый, прозрачный стиль. Он понравится любителям светлых оттенков, когда можно не задумываться о сложном декоре интерьера!

2. СКАНДИНАВИЯ – текстура натурального дерева наполняет интерьер атмосферой спокойствия и стабильности, визуально расширяет границы помещения и увеличивает пространство. Дополнить интерьер можно акцентами на свой вкус.

Фото: компания "Зеленый сад".

3. ЭКО ЛОФТ – дерзкий, но гармоничный стиль, сочетающий природные текстуры с бетоном. Отлично подойдет для творческих людей, предпочитающих свежие тренды в дизайне интерьеров.

4. RENT – простая и качественная отделка по демократичной цене с использованием экологичных материалов в пастельных тонах. Световые тона визуально увеличивают пространство, а сочетание цветовых оттенков успокаивает и расслабляет. Идеальный выбор для инвестирующих в недвижимость

Выбирая квартиру с ремонтом от ГК «Зеленый сад» вы:

- Экономите время – уже через 45 дней после ввода дома в эксплуатацию мы въезжаете в готовую квартиру.

- Сокращаете расходы – стоимость отделочных работ на 30 процентов ниже среднерыночной;

- Включайте стоимость ремонта в ипотеку и получайте налоговый вычет как с покупки жилья;

- Получаете качественную отделку – гарантия на ремонт 5 лет, у вас не возникнет неприятных ситуаций с увеличением сроков и сметы. Вы не столкнетесь с мошенничеством и низкой квалификацией исполнителя.

Фото: компания "Зеленый сад".

- Каждый клиент прежде, чем совершать сделку, может ознакомиться с подробной сметой, в которой мы указываем не только стоимость и объемы всех используемых материалов, но и стоимость работ!

Получите каталог с видами отделочных работ на электронную почту, просто оставив заявку на нашем сайте зеленыйсад.рф